Palmeiras terá Paulinho titular, e São Paulo conta com Oscar no banco; veja escalações

Palmeiras e São Paulo estão escalados para o Choque-Rei de logo mais, válido pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Ferreira promoveu a entrada de Paulinho no time titular pela primeira vez, enquanto o treinador Luis Zubeldía fez somente uma alteração na lateral esquerda.

Piquerez volta ao time titular na defesa. No meio-campo, Aníbal Moreno ocupa a vaga de Emiliano Martínez. Allan é mantido no 11 inicial. O Alviverde também terá Vitor Roque no banco de reservas, com Flaco López no comando de ataque. Paulinho, por sua vez, entra no lugar de Facundo Torres.

O Palmeiras está escalado da seguinte maneira: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Allan; Estêvão, Paulinho e Flaco López.

Os únicos desfalques do Palmeiras para o clássico deste domingo são o atacante Bruno Rodrigues (transição física) e o zagueiro Micael (entorse no tornozelo esquerdo).

Do outro lado, o São Paulo terá suas principais novidades no banco de reservas. Após se recuperar de uma contusão na coxa esquerda, Oscar volta a ser relacionado após mais de um mês fora. Já Arboleda e Pablo Maia, também recuperados, ficam como opções.

Wendell, por sua vez, assume a vaga de Enzo Díaz na lateral esquerda. De resto, Zubeldía mantém a mesma escalação da vitória sobre o Alianza Lima, do Peru, na última terça-feira.

O São Paulo entra em campo com: Rafael; Ferraresi, Ruan, Alan Franco e Wendell; Alisson, Marcos Antônio e Matheus Alves; Cédric Soares, Ferreira e André Silva.

O Tricolor não terá Lucas Moura, poupado do clássico pela comissão técnica, um tanto quanto receosa pelo gramado sintético da Arena Barueri. Além disso, a equipe são-paulino ainda tem outras quatro baixas. São elas: Calleri (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Igor Vinícius (lombalgia) e Henrique (lesão no tornozelo esquerdo).

Palmeiras e São Paulo duelam logo mais neste domingo, às 17h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Rafael Rodrigo Klein (RS) apitará o Choque-Rei, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Michael Stanislau (RS). O VAR ficará a cargo de Ilbert Estevam da Silva (SP).