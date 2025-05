Palmeiras orientou Abel a não dar coletiva após expulsão no Choque-Rei

Expulso na vitória do Palmeiras sobre o São Paulo no clássico, o técnico Abel Ferreira foi orientado pelo Departamento de Futebol do clube a não dar entrevista coletiva. Foi o auxiliar João Martins que falou com a imprensa.

O UOL questionou o Verdão sobre a decisão e, em nota, o clube justificou que a ideia foi preservar Abel após uma reclamação entendida como justa.

Abel não foi à coletiva a pedido do Departamento de Futebol, que preferiu preservá-lo após a expulsão. Por isso, quem falou com a imprensa foi o João Martins. Clube entende que a reclamação do Abel foi justa e o árbitro Rafael Klein cometeu um erro crasso ao não dar o amarelo para o Alan Franco, que segurou o Estêvão pelo pé.

No lance, Estêvão escapava em contra-ataque e Alan Franco, já caído, tentou segurar o atacante pelo pé para matar a jogada. O árbitro deu vantagem, mas depois não advertiu o argentino com cartão amarelo.

Abel se revoltou e reclamou muito do lance. O árbitro primeiro mostrou amarelo para o português, que seguiu reclamando e recebeu o vermelho.

Após a expulsão, Abel deixou o gramado correndo visivelmente revoltado com a decisão. O português deixou a Arena Barueri ainda de cara fechada.