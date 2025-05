Palmeiras faz 7 a 1 no Santo André e mantém 100% no Paulista sub-20

O Palmeiras goleou o Santo André por 7 a 1 neste domingo, no estádio Bruno José Daniel, pela terceira rodada do Campeonato Paulista sub-20. Os gols do Verdão foram marcados por Antônio Marcos (2), Fabio, Kidani, Luighi, Rocha e Rikelme. Kauan Mota balançou as redes para o Ramalhão.

Com o resultado, o Palmeiras manteve 100% de aproveitamento no Paulista sub-20 e assumiu a liderança do Grupo 2 da competição, superando Portuguesa, Corinthians e Red Bull Bragantino nos critérios de desempate.

O jogo

O Palmeiras abriu o placar aos 20 minutos. Após cobrança de escanteio da esquerda, a defesa do Santo André tentou afastar de cabeça, mas acabou mandando em direção a Antônio Marcos, que, no segundo pau, precisou apenas completar para o fundo das redes.

O Santo André empatou a partida aos 32 minutos. Léo Gasco fez o cruzamento no segundo pau, onde Guilherme subiu mais alto que a marcação do Palmeiras e ajeitou de cabeça para Kauan Mota completar de primeira, sem chances para o goleiro alviverde.

Mas, antes do intervalo, o Palmeiras retomou a frente no placar, novamente com Antônio Marcos, que recebeu cruzamento rasteiro de Heitor após grande jogada do camisa 11 e tocou de primeira para o fundo das redes, garantindo a vantagem parcial para o segundo tempo.

O Palmeiras não quis saber de repetir os erros do primeiro tempo e tratou de ampliar o placar logo no início da etapa complementar. Aos seis minutos, Renan bateu falta da entrada da área, carimbando a trave. A bola bateu nas costas do goleiro, voltou no travessão e, no rebote, Fabio aparecer para empurrar para o fundo do gol, marcando o terceiro do Verdão.

Mal deu tempo de o Santo André digerir o terceiro gol e já sofreu o quarto. Aos 13 minutos, Kidani recebeu na entrada da área, dominou e soltou a bomba no ângulo, marcando um golaço para transformar a elástica vitória do Palmeiras em goleada.

O Palmeiras ainda teve tempo de chegar a mais três gols. O quinto foi de pênalti, após Giulio ser derrubado dentro da área. Luighi foi para a cobrança e não desperdiçou. Já o sexto foi marcado por Rocha, que, livre, dentro da área, soltou a bomba para estufar as redes. O sétimo e último foi de autoria de Rikelme, que passou pela marcação e bateu cruzado para fechar os trabalhos em Santo André.