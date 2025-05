Palmeiras cita campo sintético e provoca o São Paulo: "Segue tudo igual"

O Palmeiras não perdoou o São Paulo após a vitória por 1 a 0 sobre o rival pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo, o Verdão usou as redes sociais para provocar o rival, que perdeu a invencibilidade no torneio nacional, em jogo que aconteceu na Arena Barueri.

Uma das provocações feitas foi justamente pelo gramado sintético, duramente criticado pelo São Paulo e seus jogadores. Na publicação, o clube deu "check" nas opções "no sintético do Allianz Parque" e "no sintético da Arena Barueri".

Além disso, também publicou: "no Allianz Parque ou em Barueri... Segue tudo igual". O tipo do gramado, inclusive, foi fator para o Tricolor preservar Lucas Moura do jogo. O jogador foi um dos que endossou o manifesto contra o sintético.

No Allianz Parque ou em Barueri... SEGUE TUDO IGUAL! ? pic.twitter.com/4Gf83YuXdB ? SE Palmeiras (@Palmeiras) May 11, 2025

O Palmeiras, ainda, brincou sobre a nota oficial publicada pelo São Paulo depois de ser eliminado na semifinal do Campeonato Paulista. O clube tricolor se manifestou contra a arbitragem que marcou um pênalti em cima de Vitor Roque, que foi convertido por Raphael Veiga. O Verdão, ainda, publicou uma foto do Vitor Roque, saindo de maca do jogo. "Esse maldito sorriso...", brincou o clube.

"Enquanto isso, o estagiário tá aqui: tranquilão, só aguardando a nota oficial!", escreveu.

No Choque-Rei, o Palmeiras defende invencibilidade de oito jogos. São quatro vitórias e quatro empates. Em alusão a isso, o Verdão fez uma brincadeira com domingo de "Dia das Mães" e do fim da invencibilidade do São Paulo no Brasileirão.

"Dia das Mães? Teve gente que confundiu com Dia dos Pais., São dias diferentes, ok, amigos?", brincou.