Palmeiras bate São Paulo com gol de Vitor Roque e é líder isolado

No apagar das luzes, o Palmeiras venceu o São Paulo, por 1 a 0, na Arena Barueri e encerrou a sequência invicta do rival no Campeonato Brasileiro. O único gol do jogo, válido pela oitava rodada do torneio, foi marcado por Vitor Roque. O resultado deixa o Verdão na liderança isolada da competição nacional.

Com 19 pontos, o Palmeiras deixa para trás o Flamengo e Red Bull Bragantino, com 17 pontos cada um. Já o São Paulo ocupa o 15° lugar, com nove pontos.

Antes de darem sequência ao Brasileirão, Palmeiras e São Paulo voltam a campo no meio de semana para disputa da Libertadores. O Tricolor entra em campo na quarta-feira, quando enfrenta o Libertad, no Morumbis, pela quinta rodada da fase de grupos. A bola rola às 21h30 (de Brasília). O Palmeiras duela com o Bolívar, na quinta-feira, a partir das 19 horas, no Allianz Parque.

Depois, no fim de semana, ambos os times duelam pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo duela com o Grêmio, a partir das 21h30, no Morumbis. Já o Palmeiras enfrenta o Red Bull Bragantino, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), às 18h30.

O jogo

Primeiro tempo

O Palmeiras começo o jogo fazendo pressão no São Paulo e conseguiu levar perigo antes mesmos dos cinco minutos. O Verdão ia chegando pela direita após passe de Estêvão, que lançou Flaco no ataque, com um minuto de jogo. Contudo, o atacante foi desarmado por Ruan, que mandou para escanteio. Na cobrança, Estêvão tocou para Giay, recebeu de volta e cruzou na área, Paulinho desviou de cabeça, e Fuchs quase conseguiu completar para o gol

Na sequência, em nova cobrança de escanteio, Paulinho ficou com a sobra, mas acabou mandando em cima da marcação. Aos três minutos, o São Paulo respondeu com o chute de longe de André Silva. Weverton caiu e defendeu a pancada. Por volta dos 20, Flaco López aproveritou erro na saída de bola do São Paulo e passou para Estêvão, que mandou muito por cima do gol.

Depois disso, Richard Ríos recebeu de Allan e avançou na área do São Paulo trazendo a marcação, ele bateu para o gol, mas viu a bola desviar em Ruan e sair pela linha de fundo. A partida então seguiu morna, com marcação acirrada. O Verdão, que conseguia levar mais perigo teve boa chegada com Estêvão, aos 41. Ele tabelou com Allan e bateu cruzado, mandando perto da meta de Rafael. Aos 45, Piquerez errou e deixou a bola com o São Paulo. Cédric levantou na área e Ferreirinha cabeceou por cima do gol de Weverton.

Segundo tempo

Voltando do intervalo, o Palmeiras teve chance perigosa aos seis minutos. Paulinho carregou a bola e soltou uma pancada de fora da área para defesa de Rafael. Na sequência, o São Paulo respondeu. O Tricolor recuperou de Giay, Ferreirinha puxou contra-ataque, finalizou e viu Weverton defender. Aos dez minutos, Piquerez mandou um cruzamento na área, mas Flaco cabeceou por cima. Pouco depois, Paulinho arriscou mais uma, levando perigo.

Aos 18, Felipe Anderson cruzou do fundo da área e Enzo Díaz desviou, quase mandando contra. Na sequência, após cobrança de escanteio, Evangelista bateu de fora da área, por cima da meta de Rafael. Quatro minutos depois, após jogada de Estêvão e Evangelista, Felipe Anderson recebeu livre e bateu de primeira, por cima do gol. Na sequência, o camisa 7 cobrou falta no meio e ficou fácil para Rafael defender.

O São Paulo não tinha muitas chances, mas deu uma resposta perigosa aos 28 após saída errada de Bruno Fuchs. Ferreirinha deu bom passe na área para Oscar, que chegou batendo cara a cara com Weverton, que saiu bem para evitar o gol. Nos acréscimos, o Luciano recebeu de frente para o gol, mas não conseguiu finalizar. Em seguida, Felipe Anderson bateu para o gol e Rafael defendeu. No rebote, Vitor Roque bateu para o fundo do gol para garantir os três pontos.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS 1 X 0 SÃO PAULO

Data: 11 de maio de 2025, domingo



Horário: 17h30 (de Brasília)



Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)



Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Michael Stanislau (RS)



VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)



Público: 29.709 torcedores



Renda: R$ 990.708,00

GOL: Vitor Roque, aos 50? do 2ºT (Palmeiras)

Cartões amarelos: Ruan e Faerraresi (São Paulo) / Piquerez (Palmeiras)



Cartão vermelho: Abel Ferreira (Palmeiras) / Maxi Cuberas (São Paulo)

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno (Vitor Roque), Richard Ríos (Felipe Anderson) e Allan (Lucas Evangelista); Estêvão (Raphael Veiga), Paulinho (Maurício) e Flaco López.



Técnico: Abel Ferreira

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Ruan, Alan Franco e Wendell (Enzo Díaz); Alisson, Marcos Antônio (Pablo Maia) e Matheus Alves (Oscar); Cédric Soares (Lucas Ferreira), Ferreira (Luciano) e André Silva.



Técnico: Luis Zubeldía