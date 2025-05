Operário-PR vence e derruba invencibilidade do Cuiabá na Série B

Com um início fulminante, o Operário-PR derrubou a invencibilidade do Cuiabá na Série B do Campeonato Brasileiro. Os dois gols saíram em menos de 10 minutos, sendo um deles nos acréscimos. O time paranaense conquistou os três pontos com uma vitória por 3 a 2, neste domingo, na Arena Pantanal, pela sétima rodada.

A vitória leva o Operário-PR para o meio de tabela, na 10ª colocação, com 10 pontos. Já o Cuiabá perdeu a chance de voltar ao grupo acesso, o G-4, permanecendo em quinto lugar, com 12. Somente o Remo segue invicto na Série B.

O Operário começou a partida de maneira fulminante. Com menos de 10 minutos, já vencia a partida por 2 a 0. Aos 6, em bela jogada coletiva, Boschilia bateu colocado para marcar um golaço. Logo depois, aos 9, Daniel Amorim pegou a sobra na área para ampliar o marcador.

Com os dois gols sofridos no começo, o Cuiabá teve que recalcular a sua rota. O time tentava acelerar a partida, mas esbarrava na marcação. Quando conseguiu espaço, Elias salvou o time paranaense. Na reta final, o Operário voltou a frequentar o ataque, chegou perto do terceiro gol, mas parou no goleiro Mateus Pasinato.

O Cuiabá conseguiu descontar no início do segundo tempo. Sem conseguir espaço, o jeito foi arriscar de longe. Max, aos 10, colocou a bola no ângulo para marcar um golaço. Após o gol, o time da casa subiu o tom, ganhou confiança e passou a arriscar mais ao gol adversário. Mesmo pressionado, o Operário se manteve calmo em campo, neutralizando as ações do time mandante e ainda explorando bem os contra-ataques.

Na reta final, o Cuiabá foi para o tudo ou nada. Aos 40, o juiz viu não de Gabriel Feliciano e assinalou pênalti para o time cuiabano. Edu converteu e deixou tudo igual, aos 43. O jogo ainda reservava emoção. Nos acréscimos, o VAR apontou toque de braço de Ruan Oliveira, dentro da área. Ademilson, se encarregou da cobrança de pênalti e decretou a vitória paranaense na Arena Pantanal.

O Cuiabá volta a campo na sexta-feira, quando visita a Chapecoense na Arena Condá, às 19h. Já o Operário-PR atua no sábado, diante do Botafogo-SP, às 16h, no estádio Germano Krüger, em casa.

FICHA TÉCNICA:

CUIABÁ 3 X 2 OPERÁRIO-PR

CUIABÁ - Mateus Pasinato; Matheusinho, Nathan, Alan Empereur e Sander; Denilson (De Lucca), Lucas Mineiro e Max (Ruan Oliveira); Juan Cristian (Jadson), Derik Lacerda (Lucas Cardoso) e Pedrinho (Edu). Técnico: Guto Ferreira.

OPERÁRIO-PR - Elias; Zulaga, Joseph, Allan Godói e Gabriel Feliciano; Jacy, Neto Paraíba (Fransérgio) e Boschilia (Índio); Allano (Kleiton), Daniel Amorim (Ademilson) e Marcos Paulo. Técnico: Bruno Pivetti.

GOLS - Boschilia, aos 6, e Daniel Amorim, aos 9 minutos do primeiro tempo. Max, aos 10, Edu, aos 43, e Ademilson, aos 51 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Denilson e Alan Empereur (Cuiabá); Allano, Joseph, Neto Paraíba e Fransérgio (Operário-PR).

ÁRBITRO - Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

RENDA - R$ 32.277,00

PÚBLICO - 2.221 torcedores.

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).