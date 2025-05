Onde vai passar Palmeiras x São Paulo pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Palmeiras e São Paulo medem forças hoje, às 17h30 (de Brasília), na Arena Barueri, em São Paulo, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir ao vivo? Globo (TV aberta —exceto para RJ, MG e ES) e Premiere (pay-per-view).

O Palmeiras quer se manter na liderança da tabela. O Alviverde venceu o Vasco por 1 a 0, no Mané Garrincha, na rodada passada.

O São Paulo é único invicto, mas quer se aproximar do pelotão da frente. Pela competição, o Tricolor vem de um empate em 0 a 0 com o Fortaleza, no Morumbis.

Equipes entraram em campo pela Libertadores no meio da semana. O Palmeiras visitou o Cerro Porteño e ganhou por 2 a 0, mesmo placar da vitória do São Paulo diante do Alianza Lima.

Palmeiras x São Paulo -- Campeonato Brasileiro 2025