Novorizontino e Ferroviária fazem duelo paulista e Cuiabá mira o G-4 na Série B

A sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro contará com mais três jogos neste domingo. O destaque fica por conta do duelo paulista entre Novorizontino e Ferroviária, mas o Cuiabá também entra em campo de olho no G-4.

O confronto paulista começa às 18h30 no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). Ambos têm nove pontos, mas tiveram resultados opostos na última rodada. Os donos da casa sofreram a primeira derrota na competição, por 1 a 0, diante do Atlético-GO. Entretanto, seguem invictos em casa, com duas vitórias e um empate. Já a Ferroviária venceu o Coritiba por 2 a 1, em casa, e quer a primeira vitória como visitante, condição em que tem dois empates e uma derrota.

O Cuiabá, que iniciou a rodada em quarto lugar com 12 pontos, joga em casa para se manter nas primeiras colocações. Recebe o Operário-PR, às 18h30, na Arena Pantanal, na capital mato-grossense. Na última rodada, empatou com o CRB por 1 a 1 e segue invicto. Diante de sua torcida, tem um empate e duas vitórias seguidas. O Operário venceu após quatro jogos ao fazer 1 a 0 no América-MG em casa, chegando a sete pontos. Como visitante, tem uma vitória, mas perdeu as duas últimas.

O dia ainda contará com o duelo entre Criciúma e Volta Redonda, às 16h, no estádio Heriberto Hülse. Os mandantes não vencem há quatro jogos e somam cinco pontos, um a mais do que o adversário, que integra a zona de rebaixamento. A fase ruim derrubou o técnico Zé Ricardo, já substituído por Eduardo Baptista, ex-Novorizontino. Entretanto, o time fluminense venceu a primeira ao fazer 1 a 0 no Paysandu na última rodada.

A rodada terá sequência na segunda com mais dois jogos, incluindo o paulista Botafogo. A lista será finalizada na quarta-feira com outras duas partidas e o Vila Nova em campo.

Confira jogos da 7ª rodada:

DOMINGO

16h

Criciúma x Volta Redonda

18h30

Cuiabá x Operário-PR

Novorizontino x Ferroviária

SEGUNDA-FEIRA

19h

Botafogo x Athletic

21h

Amazonas x CRB

QUARTA-FEIRA

19h

Remo x Vila Nova

19h30

América-MG x Paysandu