'Não tem time titular': colunistas debatem força do elenco do Palmeiras

O Palmeiras retomou a liderança do Brasileirão com uma vitória dramática sobre o São Paulo, hoje (11). No Fim de Papo, Milly Lacombe e Julio Gomes debateram como o elenco palmeirense tem feito a diferença para as vitórias.

Na vitória no clássico, Vitor Roque, autor do gol palmeirense, começou a partida no banco de reservas e só entrou em campo aos 34 minutos da segunda etapa.

Julio Gomes: Banco pode decidir

As cinco substituições mostram como está forte o elenco do Palmeiras. Conforme o jogo vai andando e não estava dando certo, o Palmeiras coloca Veiga, Felipe Anderson, Vitor Roque. Alguns podem entrar mal, outros bem, mas a chance de ter um jogador desses resolvendo a partida é grande. E um deles resolveu no fim - o Vitor Roque.

Julio Gomes

Milly: Não tem time titular

O banco do Palmeiras era titular até ontem - e talvez ainda seja. O Abel vai usar esse elenco que ele tem - 15, 16, 18 jogadores que entram e saem. [...] Não dá para falar em time titular do Palmeiras. Vai ser isso mesmo: o Palmeiras fazendo esse rodízio, um time para cada jogo. Vai me surpreender se a gente conseguir escalar esse Palmeiras.

Milly Lacombe

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.