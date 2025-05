MC Poze rebate atacante do Mirassol que detonou Memphis por cavadinha

O MC Poze do Rodo foi às redes sociais criticar o atacante Rafa Silva por ter se revoltado com o pênalti de cavadinha de Memphis Depay, que foi defendido por Walter, na vitória de ontem do Mirassol sobre o Corinthians.

O que aconteceu

Flamenguista, o funkeiro perdeu a linha com a reclamação do atleta do Mirassol: "Não pode mais bater de cavadinha?". O cantor gravou uma série de vídeos xingando Rafa Silva e reclamando que não se pode mais fazer firula no futebol.

Não tenho paciência para essas coisas, não. Vai tomar no seu c*, jogadorzinho. Que raiva está dando futebol. Daqui a pouco não vai poder fazer gol de bicicleta, dar um toque de letra, virar a cara, subir na bola... Futebol é arte, pô.

MC Poze, sobre crítica de Rafa Silva a Memphis

Não é desrespeito, não. Se o time está ganhando, vai brincar. Não quer ver brincando? Ganha dos caras. (...) O cara foi bater uma cavadinha, perdeu. O que era para os caras do Mirassol fazer? Agradecer. Mas não, chega em casa e faz um texto. Não pode mais bater pênalti de cavadinha? Sobe para a Série A para fazer esse vexame?

Choramingar por que o cara deu uma cavadinha? Não dá tempo de apagar... Já era, já virou chacota. Como tu ganha, com o Mirassol, do Corinthians, podendo voltar de viagem festejando, para postar texto dizendo que o cara está desrespeitando a favela por causa da cavadinha. Era fã do cara porr* nenhuma, isso é recalque. Que favela é essa daí, que tu mora, filhão. Futebol é plantando bananeira?

Cavadinha gera confusão

Memphis desperdiçou um pênalti de cavadinha no primeiro tempo do jogo, quando o placar ainda zerado. O holandês tentou surpreender Walter, mas o goleiro se recuperou a tempo e deu um tapa para evitar gol. No rebote, o camisa 10 do Corinthians ainda chegou tentando de cabeça, mas a bola foi pela linha de fundo.

Depois que a bola saiu, jogadores do Mirassol foram para cima de Memphis para tirar satisfação sobre a cavadinha. O empurra-empurra foi contido e o zagueiro João Victor, dos donos da casa, advertido com cartão amarelo. O jogo terminou 2 a 1 para o time

Rafa Silva, que viu o jogo pela televisão, detonou Memphis Depay em duas línguas após o apito final. O jogador escreveu em português e também em inglês, língua que o holandês fala em suas entrevistas

O atacante do Mirassol disse que era fã do camisa 10 do Corinthians e que não sabe o verdadeiro significado de favela. Ele também afirmou que Memphis não passa de um personagem e marcou o perfil do holandês na postagem.

O que Rafa Silva escreveu sobre Memphis