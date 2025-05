Maycon cita incômodo com momento defensivo do Corinthians e valoriza sequência com Dorival

Na noite do último sábado, o Corinthians amargou sua primeira derrota sob o comando do técnico Dorival Júnior. Memphis Depay desperdiçou um pênalti, e o Timão perdeu de virada para o Mirassol, por 2 a 1, fora de casa, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

O setor defensivo voltou a ser destaque negativo na equipe alvinegra. Com o revés no último sábado, o Corinthians chegou à marca de 38 gols sofridos em 33 jogos na temporada, o que dá uma média de 1,15 gols sofridos por partida. O time só não foi vazado em 10 duelos neste ano.

Além disso, o Timão ainda possui, até este momento, a segunda pior defesa da Série A, com 14 gols sofridos. Apenas o Juventude, que está na zona de rebaixamento, foi vazado mais vezes (20 gols sofridos). Um dos capitães da equipe, Maycon se disse incomodado pelos erros do setor defensivo.

"É uma coisa que nos incomoda bastante. Ao longo dos anos, o Corinthians sempre foi uma equipe muito boa defensivamente. Nesse ano, infelizmente estamos sofrendo bastantes gols. Mas é como você falou, o Dorival chegou faz pouco tempo. Eu sei que, no futebol brasileiro, o imediatismo é muito grande, mas temos que trabalhar da melhor maneira possível para tentar corrigir esses erros. Estamos focados. É difícil falar peça por peça, porque vem rodando, e não estamos encontrando uma solução. Mas eu tenho certeza que o professor tem um caminho que vamos conseguir trilhar melhor e melhorar nesse aspecto. Não é um problema só defensivo, é um problema do grupo. Tanto a parte ofensiva, o meio-campo e a parte defensiva vem falhando, e acaba estourando lá atrás. É trabalhar e melhorar urgentemente, porque o Corinthians precisa sair dessa situação", justificou o volante.

Maycon também afirmou que a cobrança por resultados e por uma melhora defensiva não é só externa, mas acontece também nos bastidores da equipe.

"A gente vem se cobrando diariamente porque sabemos da nossa responsabilidade. Sabemos que não podemos sofrer gols e, quando sofremos, nos cobramos. Mas é claro que vem uma questão até psicológica de que precisamos melhorar, porque não é normal tomarmos tantos gols. Isso não pode no Corinthians, de tomar tantos gols, e de várias maneiras diferentes. Temos que achar um equilíbrio. A temporada é longa e vamos tomar mais gols, mas temos que ser mais inteligentes para diminuir isso", avaliou o jogador.

Maycon se recuperou de grave lesão no joelho e passou a ficar à disposição no início da atual temporada. O volante foi ganhando tempo de jogo aos poucos ainda com o técnico Ramón Díaz, mas teve dificuldades em conseguir uma sequência com o treinador argentino, até mesmo pela alta concorrência no meio-campo.

Foi a partir da saída de Ramón que Maycon começou a ganhar continuidade no Corinthians. O camisa 7 foi acumulando minutos com Orlando Ribeiro e, com a chegada de Dorival, voltou ao 11 inicial depois de um mês. Com o novo treinador, já são quatro partidas, sendo três como titular.

"Acho que estou tendo a minha melhor sequência agora, com a chegada do Dorival. É uma coisa que eu já tinha pontuado para a última comissão, que eu precisava de ritmo de jogo, porque os treinos, chega em um momento que já não conseguem te condicionar da melhor forma. Agora, estou tendo um ritmo de jogo melhor, acho que, consequentemente, minhas atuações estão melhorando. Claro que ainda tem muita coisa a melhorar, muito a evoluir, como todo o elenco tem, mas fico muito feliz com essas oportunidades. Como sempre, tento fazer o melhor para o clube para a gente conquistar os resultados", valorizou Maycon.

Com Maycon à disposição, o Corinthians volta suas atenções para a disputa da Copa Sul-Americana. O Alvinegro visita o Racing-URU às 19h (de Brasília) desta quinta-feira, no Estádio Centenário, pela quinta rodada do Grupo C do torneio continental.

Na Sul-Americana, a situação do Timão não é nada confortável. A equipe figura no terceiro posto do Grupo C, com cinco pontos. O América de Cali-COL está em segundo, com seis, e o líder é o Huracán-ARG, com 10. Na competição, somente o primeiro avança direto às oitavas, enquanto o segundo disputa um playoff com os terceiros colocados vindos da Libertadores.

"Estou no Corinthians há alguns anos e todas as partidas são decisivas aqui. A gente vem de um título de Campeonato Paulista, o que não acontecia há muito tempo, e depois de duas, três semanas, já estávamos de novo em uma crise. O futebol brasileiro está assim ultimamente, e aqui dentro sempre foi. (...) O jogo de quinta é mais uma final, mais um que precisamos entrar atentos em todos os detalhes, que temos a responsabilidade de chegar lá, vencer e nos manter vivos. Sabemos da condição do nosso grupo, acho que temos total condição de nos classificarmos ainda", concluiu o volante.