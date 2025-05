Lucas não pediu para ficar fora contra Palmeiras; Decisão foi conjunta

O meia-atacante Lucas não foi relacionado por Luis Zubeldía para o clássico entre São Paulo e Palmeiras na tarde deste domingo, mas a decisão foi conjunta e não um pedido do camisa 7.

O que aconteceu

O São Paulo chamou Lucas para conversar sobre o clássico que será realizado em gramado sintético. O clube temia uma nova lesão após o atacante passar quase dois meses parado.

O Tricolor, durante as conversas, levantou a hipótese dele ficar fora da partida por estar recém-recuperado da lesão. O jogador chegou a tomar um susto no jogo contra o Alianza Lima (PER) com um novo choque no joelho.

A decisão foi tomada em conjunto: diretoria, comissão técnica e jogador. Lucas ainda busca o melhor ritmo e atuou os últimos dois jogos saindo do banco.

A diretoria do São Paulo era contra a utilização de Lucas na partida. A cúpula são-paulina preferia segurar por se tratar do último jogo em gramado sintético na temporada.

Lucas é um dos líderes do movimento contra gramado sintético no Brasil. Ele, Neymar e Thiago Silva encabeçam o movimento que foi lançado em fevereiro e contou com grande adesão de atletas da Série A.