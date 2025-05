Inglês: Arsenal empata com o Liverpool e segue vivo por vaga na Champions

Liverpool e Arsenal empataram por 2 a 2, neste domingo, em confronto pela 36ª rodada do Campeonato Inglês. O duelo aconteceu no Anfield, estádio dos já campeões ingleses deste ano.

Os gols foram marcados por Gakpo e Luis Díaz, pelo Liverpool, e Martinelli e Merino, pelo Arsenal. Com o resultado, o Liverpool chegou a 83 pontos na liderança, já vencedor da competição. O Arsenal atingiu 68 em segundo, aumentando para dois pontos de vantagem do Newcastle, terceiro colocado.

Apesar do empate não ter sido o melhor resultado, um ponto ajuda o Arsenal a se manter bem na briga por vaga na Champions. No Campeonato Inglês, os cinco primeiros clubes mais bem qualificados recebe oportunidade de disputar a fase de grupos do torneio.

O Arsenal volta a campo pela Premier League no próximo domingo, quando recebe o Newcastle às 12h30 (de Brasília) em briga direta pelo topo da tabela. Já o Liverpool, cumprindo tabela, enfrenta o Brighton na segunda-feira (19), às 16h.

Como foi o jogo

Na primeira etapa, o Liverpool atropelou o Arsenal taticamente, abriu o placar e ampliou sobre o rival. Para dificultar a vida dos Gunners, os donos da casa com Gakpo e Luis Díaz fizeram 2 a 0 nos 45 minutos iniciais em duas falhas defensivas do adversário. Os Reds finalizaram quatro vezes contra o gol de David Raya, enquanto o elenco comandado por Arteta não obrigou nenhuma defesa de Alisson.

O Arsenal buscou o empate e se manteve na briga por vaga na Champions. O elenco comandado por Mikel Arteta se manteve com dois pontos de distância do terceiro colocado, ainda em busca de garantir uma ida direta à fase de grupos do torneio europeu. O Liverpool ainda marcou um tento no final, mas foi anulado por falta cometida no começo do lance.

Gols e destaques

Saka quase abriu o placar em jogada ensaiada. Após cobrança de falta de Odegaard, o camisa 7 do Arsenal ficou sozinho para finalizar, mas acabou chutando para fora.

David Raya fez linda defesa. O Liverpool fez ótima troca de passes para encontrar oportunidade com Salah, que soltou para Luis Díaz. O atacante finalizou de frente para o gol, mas o goleiro espalmou e evitou o tento.

Gakpo fez 1 a 0 em marcação! O atacante apareceu sozinho na grande área e recebeu belo cruzamento de Robertson, aos 19 minutos, para fazer o primeiro dos Reds.

Dois minutos depois, Luis Díaz ampliou! Salah encontrou linda assistência para Szoboszlai e, com a defesa desligada, soltou no meio da grande área ao ponta colombiano, que teve o trabalho de apenas colocar no fundo das redes, aos 21 minutos.

No começo do segundo tempo, Martinelli diminuiu! Trossard cruzou na área e o atacante brasileiro surgiu para cabecear e começar a busca pelo empate do Arsenal, aos 2 minutos da segunda etapa.

Alisson evita possível empate. Com bela defesa, o goleiro brasileiro do Liverpool espalmou chute de Ben White, em bola que tinha direção às redes.

Merino conseguiu o empate! Após finalização forte, Alisson fez ótima defesa e a bola espirrou na trave, para o meia chegar sozinho e concluir a jogada de peixinho, apenas colocando no fundo das redes, aos 26 minutos.

Merino acabou expulso na reta final. O meia já tinha sofrido cartão amarelo e cometeu falta em Szoboszlai na entrada da grande área, tomando a segunda punição.

David Raya fez defesa espetacular! O goleiro espalmou após cabeceio de muito perto. No rebote, Robertson anotou o tento, mas acabou anulado por falta no início do lance.

Ficha técnica

Liverpool 2 x 2 Arsenal

Competição: 36ª rodada do Campeonato Inglês

Local: Anfield - Liverpool, Inglaterra

Data e hora: 11 de maio de 2025, às 12h30 (de Brasília)

Árbitro: Anthony Taylor

Quarto árbitro: Craig Pawson

VAR: Paul Tierney

Gols: Gakpo, aos 19'/1ºT, Luis Díaz, aos 21'/1ºT, Martinelli, aos 2'/2ºT, Merino, aos 26'/2ºT

Amarelos: (Liverpool); Merino, Lewis-Skelly (Arsenal)

Vermelho: Merino (Liverpool)

Liverpool: Alisson; Bradley (Alexander-Arnold), Van Dijk, Konaté e Robertson; Gravenberch, Szoboszlai e Jones (Mac Allister); Salah, Díaz (Diogo Jota) e Gakpo (Darwin Núñez). Técnico: Arne Slot

Arsenal: Raya; Saliba, White (Riccardo Calafiori) e Kiwior; Partey, Merino, Odegaard e Lewis-Skelly; Saka, Trossard (Kieran Tierney) e Martinelli. Técnico: Mikel Arteta