José Aldo revela que decisão sobre aposentadoria foi tomada antes do UFC 315

O anúncio da aposentadoria de José Aldo pode ter pego parte da comunidade do MMA de surpresa, mas a ideia de pendurar as luvas já vinha passando pela cabeça do lutador brasileiro. Em entrevista ao 'UFC Brasil', o 'Campeão do Povo' revelou que a decisão de encerrar a carreira foi tomada antes de sua participação no UFC 315, no último sábado (10).

Portanto, de acordo com o manauara, o problema com o corte de peso ou a controversa derrota para Aiemann Zahabi no UFC 315 não foram fatores decisivos que o levaram a optar pela aposentadoria. Mais do que uma questão esportiva, Aldo entende que a trajetória como atleta profissional de alto nível precisa ser deixada para trás para que a sua vida pessoal ganhe protagonismo no seu dia a dia.

"Não foi questão de bater o peso. Eu já vinha com isso na mente, estava conversando com o Dedé (Pederneiras), com a Vivianne (esposa), já queria passar para o outro lado. Não é questão de lutar, de peso... Eu treino com geral e todo mundo: 'Caraca, o Aldo está muito bem'. Mas acho que é mais mentalmente, de eu chegar lá dentro - não de saco cheio - mas de ver que eu tenho que passar para o outro lado. Fico me cobrando, sempre me exijo o máximo. Quero curtir a família, ser pai, pegar minha filha na escola, meu filho, é isso que eu quero fazer", contou Aldo.

Encerramento onde tudo começou

E para coroar o fim de sua vitoriosa carreira, nada melhor do que encerrar sua trajetória no esporte onde tudo começou. Assim, com a ideia de pendurar as luvas já na cabeça, José Aldo definiu que o combate contra Aiemann Zahabi no card principal do UFC 315, no Canadá, mesmo país onde iniciou sua caminhada no Ultimate, seria o desfecho perfeito para sua carreira - independentemente do resultado final da luta.

"Na minha cabeça essa poderia ser a última luta, eu queria terminar aqui no Canadá. Eu comecei aqui, queria fechar aqui. Poderia fechar no Brasil, em qualquer lugar. Mas não, minha história começou aqui no Canadá, foi a primeira vez que eu lutei no Ultimate aqui, contra o Mark Hominick", finalizou.

Aos 38 anos de idade, José Aldo encerra sua carreira no MMA profissional com um cartel de 32 vitórias e dez derrotas. Durante seu auge, o brasileiro dominou a divisão dos penas (66 kg), da qual foi campeão do WEC e do UFC, neste evento em duas ocasiões. O manauara, que ficou conhecido pelos apelidos de 'Campeão do Povo' e 'Rei do Rio', também foi induzido ao Hall da Fama do Ultimate, em 2023, quando ainda estava afastado dos octógonos após anunciar sua aposentadoria pela primeira vez.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok