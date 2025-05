Jogadores do Sevilla passam a noite no CT após invasão de torcedores e ameaça de agressão

O elenco do Sevilla foi obrigado a passar a noite na Cidade Desportiva José Ramón Cisneros Palacios, o centro de treinamentos do clube, após torcedores da equipe, revoltados com a má fase, derrubarem o portão e invadirem o local para protestar contra a diretoria e agredir os jogadores.

Recordista de títulos da Liga Europa, com sete taças, campeão espanhol e cinco vezes vencedor da Copa do Rei, o Sevilla atravessa um período de crise e de tensão com os seus torcedores. O time comandado pelo técnico Joaquín Caparrós acumula oito partidas sem vencer na atual edição, sendo seis derrotas, e está próximo da zona de rebaixamento.

"O Sevilla reportará às autoridades competentes os ataques violentos e incomuns sofridos por seus funcionários, jogadores, comissão técnica e diretoria na chegada ao centro de treinamento. Esses ataques forçaram a equipe principal do Sevilla a passar a noite nas instalações", afirmou o clube, em comunicado divulgado neste domingo.

O estopim para os incidentes foi a derrota por 3 a 2 para o Celta de Vigo, no sábado, fora de casa. Após serem impedidos de entrar no aeroporto para protestar, por questão de segurança, os torcedores arremessaram objetos contra o ônibus da equipe e entraram em confronto com a polícia no local, de acordo com o Diario de Sevilla. Em seguida, eles se dirigiram à cidade desportiva, onde também entraram em choque com policiais, que os dispersaram com golpes de cassetete e tiros com bolas de borracha, segundo testemunhas.

Na manhã deste domingo, os atletas fizeram um treino leve e puderam retornar às suas casas. O clube emitiu um comunicado condenando o incidente e afirmando que tomará medidas legais contra os fãs mais exaltados.

"O Sevilla condena veementemente o vandalismo organizado ocorrido na noite deste sábado na Cidade Desportiva José Ramón Cisneros Palacios, após a chegada da equipa principal às suas instalações", afirmou o clube, em nota. "Em caso algum (os protestos) serão admitidos se forem acompanhados de agressões, ameaças ou atos de vandalismo. Da mesma forma, punirá a divulgação pública de nomes de funcionários e a divulgação de dados privados nas redes sociais e meios de comunicação, atos que constituem crime."

O clube deverá reforçar a segurança no estádio Ramón Sánchez Pizjuán no próximo compromisso da equipe, nesta terça-feira, pela 36ª rodada do Espanhol, no confronto direto com o também ameaçado Las Palmas, que soma 32 pontos e está na zona da degola. O Sevilla tem 38.