Jack Della Maddalena bate Belal Muhammad no UFC 315 e abre caminho para Do Bronx

Jack Della Maddalena é o mais novo campeão meio-médio (77 kg) do Ultimate. Neste sábado (10), o australiano superou o americano de ascendência palestina Belal Muhammad na luta principal do UFC 315, em Montreal (CAN), e conquistou o cinturão da divisão até 77 kg da organização. Quem pode se beneficiar deste resultado é o brasileiro Charles Do Bronx, segundo colocado no ranking peso-leve (70 kg).

Isso porque, com a queda do seu amigo Belal e a ascensão de Della Maddalena ao trono dos meio-médios, é possível que o campeão peso-leve do UFC, o russo Islam Makhachev, suba de categoria para tentar conquistar seu segundo título na entidade. Assim, Do Bronx poderia ser escalado para uma disputa de cinturão - ainda que interino - na categoria até 70 kg.

A luta

O desafiante começou mais agressivo na trocação, conectando golpes potentes e com mais volume. O campeão, no entanto, não se intimidou e também teve bons momentos.

O segundo round foi bastante parelho. O australiano mostrava mais potência nos golpes, mas Belal teve um bom volume. Na luta agarrada, Jack defendeu bem as tentativas de queda do campeão.

Disputado inteiramente na luta em pé, o terceiro round foi favorável ao desafiante. Com um boxe mais afiado e potência nos golpes, Della Maddalena dominou as ações e frustrou o jogo do campeão.

Sem se entregar, apesar de tecnicamente inferior, Belal voltou com sangue nos olhos para o quarto assalto. Porém, apesar da vontade demonstrada pelo campeão, o australiano continuou acertando os melhores golpes, ainda que em menor volume.

Mais efetivo nos golpes, o desafiante foi melhor na primeira metade do último round. Sem se entregar, Belal manteve a pressão, andando para cima, e aplicou uma bela queda.

De forma impressionante, Madalena se desvencilhou da posição desfavorável no chão e conectou golpes de enorme potência, que balançaram o campeão. Depois de nova queda de Muhammad, Jack novamente se levantou e terminou o combate machucando o rosto do rival.

Confira os resultados do UFC 315:

Jack Della Maddalena venceu Belal Muhammad por decisão unânime dos juízes;

Valentina Shevchenko venceu Manon Fiorot por decisão unânime dos juízes;

Aiemann Zahabi venceu José Aldo por decisão unânime dos juízes;

Natália Silva venceu Alexa Grasso por decisão unânime dos juízes;

Benoit Saint Denis venceu Kyle Prepolec por finalização;

Mike Malott venceu Charles Radtke por nocaute;

Jasmine Jasudavicius venceu Jéssica 'Bate-Estaca' por finalização;

Modestas Bukauskas venceu Ion Cutelaba por decisão dividida dos juízes;

Navajo Stirling venceu Ivan Erslan por decisão unânime dos juízes;

Marc-Andre Barriault venceu Bruno 'Blindado' por nocaute;

Daniel 'Willycat' venceu Jeong Yeong Lee por decisão unânime dos juízes;

Bekzat Almakhan venceu Brad Katona por nocaute.

