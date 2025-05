Imagem forte! Belal Muhammad surge com rosto desfigurado após derrota no UFC 315

A noite do último sábado (10) não foi das melhores para Belal Muhammad. Além da derrota para Jack Della Maddalena na luta principal do UFC 315, que significou o fim do seu reinado na divisão dos meio-médios (77 kg), o americano de ascendência palestina ainda deixou o evento com o rosto completamente desfigurado.

Através da ferramenta 'stories' no seu perfil oficial do 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui), Dana White compartilhou uma forte imagem de como ficou o rosto de Belal Muhammad após a batalha de cinco rounds contra Jack Della Maddalena. De acordo com o presidente do UFC, o agora ex-campeão sofreu fraturas no nariz e no osso orbital, além de escoriações e cortes.

"Que guerra! Nariz e (osso) orbital quebrados e lábio cortado", exaltou Dana.

Luta da Noite

Apesar da derrota, Belal Muhammad pode dizer que saiu do octógono do UFC 315 mais respeitado do que entrou. Isso porque durante anos 'Remember The Name' foi considerado um lutador com estilo de luta pouco atrativo para os fãs. Este estigma, no entanto, pode ter ficado no passado com a apresentação deste sábado.

Durante cinco rounds, o americano de ascendência palestina protagonizou uma verdadeira batalha contra Jack Della Maddalena, que levantou o público presente na arena 'Ball Centre', em Montreal (CAN). A performance dos dois astros do 'main event' do UFC 315 foi premiada com o bônus de 'Luta da Noite', que rendeu 50 mil dólares (cerca de R$ 282 mil) para cada um.

