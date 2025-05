Goleiros brilham e Criciúma empata sem gols com o Volta Redonda na estreia de Eduardo Baptista

Mesmo empolgado com a estreia do novo técnico Eduardo Baptista, o Criciúma não tirou o zero do placar no embate contra o Volta Redonda, neste domingo, no estádio Heriberto Hülse, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar do placar, o duelo foi movimentado, com os dois goleiros sendo os destaques, com defesas milagrosas.

O empate não foi bom para nenhuma das equipes. O Criciúma aumentou seu jejum de vitórias para quatro jogos e segue próximo da zona de rebaixamento, em 15º lugar, com seis pontos. Do outro lado, o Volta Redonda perdeu uma chance de sair da zona de descenso, em 17º lugar, com cinco pontos.

Mesmo com pouco tempo de treinamento, Eduardo Baptista mexeu no esquema tático, adotando o 3-5-2, que utilizava no Novorizontino. O time demorou para se encontrar em campo com a nova formação e viu o Volta Redonda levar perigo nos minutos iniciais, em chutes de Raí e cabeçada de Mirandinha.

O time da casa só conseguiu equilibrar as ações aos 27 minutos, com Popó aproveitando a falha da defesa adversária, mas chutou para fora. Na reta final, o Criciúma até pressionou o Volta Redonda, porém sem efetividade e o duelo permaneceu zerado.

O duelo voltou mais animado do intervalo. Com as duas equipes com marcação alta, exploraram bem os erros e deram trabalho aos goleiros. Quem deu as cartas primeiro foram os visitantes com Mirandinha obrigando boa defesa de Kauã Moroso. A resposta do time da casa veio com Popó, mas Jean operou um milagre para evitar o gol.

O jogo seguiu quente e, com as mudanças, manteve o duelo acelerado. Bruno Santos pegou a sobra na área e Kauã Moroso manteve o placar em branco com grande defesa. Na reta final, o Criciúma ficou no quase para sair com os três pontos. Após vencer o goleiro Drosny, André Luiz garantiu o empate, ao salvar a bola em cima da linha, com o peito.

O Criciúma volta a campo no próximo domingo, às 16h, contra o CRB, fora de casa, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Já o Volta Redonda atua na segunda-feira, diante do Amazonas, em casa, no estádio Raulino de Oliveira, no Estado do Rio de Janeiro.

FICHA TÉCNICA:

CRICIÚMA 0 X 0 VOLTA REDONDA

CRICIÚMA - Kauã Moroso; Marcelo Benevenuto, Rodrigo e Luciano Castán; Marcinho (Léo Alaba), Matheus Trindade (Zé Gabriel), Morelli, Juninho (Diego Gonçalves) e Marcelo Hermes; João Carlos (Jhonata Robert) e Popó (Sassá). Técnico: Eduardo Baptista.

VOLTA REDONDA - Jean Drosny; Gabriel Pinheiro, Fabrício e Gabriel Bahia; Wellington Silva (Jhonny), Pierre (André Luiz), Robinho, Raí (Matheus Costa) e Sánchez; Mirandinha (Lucas Tocantins) e Bruno Santos (Luciano Naninho). Técnico: Rogério Corrêa.

CARTÕES AMARELOS - Morelli, Luciano Castán, Sassá e Juninho (Criciúma); Raí, Gabriel Bahia, Fabrício, Pierre, Lucas Tocantins e Wellington Silva (Volta Redonda).

ÁRBITRO - Edina Alves Batista (SP).

RENDA - R$ 161.180,00.

PÚBLICO - 8.749 torcedores.

LOCAL - Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).