Filipe Luís reclama de 'turbulência externa': 'Não tem um que ganhe sempre'

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, neste sábado, no Maracanã, pela 8ª rodada do Brasileirão, o técnico Filipe Luís reconheceu que o Flamengo vive um momento de "turbulência externa", alimentado por críticas de torcedores e pressões nas redes sociais. Apesar do cenário, o treinador afirmou que continua apaixonado pelo desafio de comandar o Rubro-Negro.

O que ele disse?

Turbulência: 'Ela é externa. Internamente, os jogadores continuam trabalhando, lutando, aprendendo e evoluindo. Eu tenho uma convicção muito grande no que eu faço. Eu acredito no meu trabalho. Amo o que eu faço e vou continuar trabalhando. Amo até na turbulência'.

As cobranças excessivas: 'Foram dois jogos que o time perdeu as grandes atuações. O Flamengo fez um grande primeiro tempo sobre o Cruzeiro. Segundo tempo não foi bem, realmente. Não vamos só fazer grandes jogos. Não tem um time que ganha sempre. O Barcelona foi um dos melhores e foi eliminado.'

O jogo e possível pênalti não marcado: 'Dominamos o jogo, tivemos que sofrer no final (pela expulsão) Um grupo tão forte sabe sofrer. Sei que vocês querem que eu opine sobre a arbitragem. Não vou opinar.'

Bruno Henrique titular: 'O Bruno Henrique foi incrível. Com 34 anos, se sacrifica muito. Já ficou no banco, ele demonstrou o que fez. Tenho uma gratidão. Fez um jogo impecável, fez tudo menos o gol.'

Michael jogando e Pedro banco: 'O Michael é um jogador que vinha sendo muito criticado e eu vejo o dia a dia, eu vejo os treinos. As decisões que eu tomo são baseadas no dia a dia. Ele fez uma grande partida. Ele vai superar (as críticas). O Pedro vem de 7 meses parado. O meu trabalho é recuperar a forma física.'

Sobre os resultados na Libertadores: Estamos fazendo uma Libertadores ruim. Estamos numa situação onde nós mesmos nos colocamos, a lição é: não existe adversário fraco na Libertadores. Precisamos do torcedor na quinta-feira pra reverter essa situação.

Elenco unido: O que me mantém nessa cadeira é o resultado. Eu faço de tudo pra ganhar. Eu faço que eles (jogadores) possam chegar mais perto da vitória com um modelo de jogo aonde a gente, normalmente, pressiona o adversário, roube a bola e tenha a posse. É minha responsabilidade tirar o melhor desses jogadores, que são muito bons.

Tiros em direção ao carro do goleiro Rossi: É um assunto triste, no qual o Rossi respondeu surpreendentemente bem a essa situação. (Rossi) Falou que está feliz e quer continuar no clube. A segurança do Rio e do Brasil nos preocupa em geral.

O Mengão volta a campo na próxima quinta-feira, novamente no Maracanã, quando recebe a LDU pela fase de grupos da Libertadores.