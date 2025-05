Ex-campeão, Vitor Belfort é induzido ao Hall da Fama do UFC

Vencedor do torneio peso-pesado da 12ª edição do Ultimate, ainda nos primórdios do evento, e ex-campeão meio-pesado (93 kg) da organização, o brasileiro Vitor Belfort foi induzido ao Hall da Fama do UFC. O anúncio da homenagem ao carioca foi feito neste sábado (10), durante a realização do UFC 315, em Montreal (CAN).

Agora, Belfort faz parte da 'Ala Pioneiros' do Hall da Fama do UFC. O seleto grupo, que homenageia os precursores do esporte, já contava com outros quatro representantes brasileiros: Royce Gracie, Rodrigo Minotauro, Anderson Silva e Wanderlei Silva.

Atualmente com 48 anos de idade, Belfort não faz uma aparição no MMA profissional desde maio de 2018, quando foi derrotado por Lyoto Machida, encerrando sua trajetória no Ultimate. Desde então, o veterano competiu apenas no boxe, em duas ocasiões.

Na primeira, em 2021, Vitor venceu a lenda da nobre arte Evander Holyfield, por nocaute, em um combate de exibição. Dois anos depois, foi a vez do também ex-atleta do UFC Ronaldo Jacaré sofrer com as mãos do 'Fenômeno', que saiu vitorioso do confronto profissional contra o compatriota.

Vitor Belfort no UFC

Prodígio do esporte, Vitor Belfort conquistou seu primeiro título no UFC logo aos 19 anos de idade. Em 1997, ainda no início de sua carreira como profissional, o 'Fenômeno' - como ficou conhecido - venceu o torneio peso-pesado da 12ª edição do Ultimate, com duas vitórias por nocaute técnico na mesma noite, sobre Tra Telligman e Scott Ferrozo.

Outro ponto alto da primeira passagem de Belfort pelo Ultimate foi sua vitória avassaladora sobre Wanderlei Silva, em 1998. Na ocasião, que marcou o primeiro evento promovido pelo UFC no Brasil, o carioca precisou de apenas 44 segundos para nocautear o rival curitibano com uma sequência impressionante de socos - um momento que é lembrado até os dias de hoje.

Depois de uma passagem pelo PRIDE, Vitor voltou ao Ultimate no começo dos anos 2000 e, em meio a um momento conturbado de sua vida pessoal, que envolvia o desaparecimento de sua irmã, Priscila. Mesmo assim, o brasileiro se superou e, dentro do octógono, conquistou o cinturão meio-pesado (93 kg) da organização, ao superar o então campeão Randy Couture por nocaute técnico, graças a uma interrupção médica, no UFC 46, em janeiro de 2004. Sete meses depois, porém, o americano levou a melhor na revanche e encerrou o reinado do carioca.

Alguns anos se passaram e, após mais um período afastado do octógono mais famoso do mundo, Belfort retornou para sua terceira e última passagem pelo UFC. Em quase uma década, entre 2009 e 2018, Vitor disputou os cinturões peso-médio (84 kg) - duas vezes - e meio-pesado, mas acabou perdendo nas três oportunidades, para Anderson Silva, Chris Weidman e Jon Jones. Mesmo sem conquistar nenhum título neste período, o 'Fenômeno' teve bons momentos, como as vitórias sobre Michael Bisping, Luke Rockhold e Dan Henderson, todas por nocaute.

A name we won't forget ?

Welcome @VitorBelfort to the Pioneer Wing of the #UFCHOF ? pic.twitter.com/hTHt254JD0

- UFC (@ufc) May 11, 2025

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok