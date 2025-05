Choque-Rei: Paulinho é titular pela 1ª vez; Zubeldía opta por Cédric

Do UOL, em São Paulo (SP)

Palmeiras e São Paulo estão escalados para o clássico deste domingo, às 17h30, na Arena Barueri, pela 8ª rodada do Brasileirão. Abel escala pela primeira vez Paulinho como titular do time, enquanto Luis Zubeldía opta por sua formação com Cédric na segunda linha.

O Verdão vai a campo com: Weverton; Giay, Bruno Fuchs e Gustavo Gómez; Aníbal, Piquerez, Ríos, Estêvão e Allan; Paulinho e Flaco López. Vitor Roque começa no banco de reservas.

O Tricolor entra no jogo com: Rafael; Ferraresi, Ruan, Alan Franco e Wendell; Alisson, Marcos Antônio e Alves; Cédric, André Silva e Ferreirinha. Wendell assumiu a vaga de Enzo Díaz e tem uma boa chance de mostrar serviço.

O meia-atacante Lucas foi poupado do jogo em decisão conjunta com diretoria e comissão técnica. O principal motivo é o gramado sintético, sobretudo pelo jogador ter voltado a atuar há somente dois jogos.

O meia Oscar é a novidade do Tricolor no banco de reservas. O camisa 8 não atua desde o fim de março e ainda não jogou no Brasileirão.

No Palmeiras, o Choque-Rei marca o último clássico de Estêvão antes da transferência para o Chelsea (ING). O jovem ainda busca seu primeiro gol contra um rival: em 12 jogos, ele só conseguiu uma assistência e jamais balançou as redes.