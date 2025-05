Enquete: Torcedores do Santos querem Aderlan titular na lateral direita

A torcida do Santos já tem um favorito para ocupar a lateral direita na sequência do Campeonato Brasileiro. Em enquete promovida pela Gazeta Esportiva, Aderlan recebeu 61,36% dos votos e foi o escolhido pelos santistas como o melhor nome para assumir a posição de titular.

A disputa pela vaga está acirrada. O técnico Cléber Xavier conta com quatro opções no elenco: Aderlan, Luisão, JP Chermont e Léo Godoy. Destes, Aderlan parece ser o preferido dos torcedores, superando com folga os concorrentes. JP Chermont ficou em segundo lugar, com 31,06% dos votos, seguido de Léo Godoy (4,55%) e Luisão (3,03%).

Aderlan está completamente recuperado de uma grave lesão no joelho esquerdo, sofrida em julho de 2024. O lateral passou por cirurgia e cumpriu todas as etapas do processo de reabilitação. Ele voltou a ser relacionado recentemente e ficou no banco de reservas contra o Grêmio. Agora, pode ganhar uma nova chance no time titular justamente no duelo contra o Ceará, nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela oitava rodada do Brasileirão.

Apesar da preferência popular, Cléber Xavier tem optado por improvisar o jovem Luisão na posição nas últimas partidas. Luisão tem apenas 21 anos e chegou ao clube no início de 2025. Outro nome da disputa é JP Chermont, cria da base santista que ainda busca estabilidade entre os profissionais. Já Léo Godoy, que começou a temporada como titular, perdeu espaço após o Paulistão, mas continua sendo uma opção no banco.

O Peixe, de Aderlan, ocupa a penúltima colocação na tabela, com apenas quatro pontos, e precisa da vitória para tentar deixar a zona de rebaixamento. O Ceará, adversário da vez, é o sétimo colocado, com 11 pontos.