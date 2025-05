Em retorno à Arena MRV, Atlético-MG vence o Fluminense pelo Brasileirão

No retorno do Atlético-MG à Arena MRV, a equipe venceu por 3 a 2 com o Fluminense, neste domingo. Com o resultado, os mineiros chegaram a 12 pontos. Já os tricolores seguem com 13 no Campeonato Brasileiro.

Os gols da partida aconteceram no segundo tempo. O Fluminense abriu o placar com Canobbio. Já o Atlético-MG virou com gols de Rubens e Junior Santos. Sö que Serna empatou para os cariocas. Já nos acréscimos, Igor Gomes fez o gol da vitória do Galo.

Na próxima rodada, o Fluminense visita o Juventude, no Alfredo Jaconi, no domingo. No mesmo dia, o Atlético-MG terá o clássico contra o Cruzeiro, no Mineirão.

??? FIM DE JOGO: ATLÉTICO 3X2 FLUMINENSE NA RAÇA. DE VIRADA, COM A FORÇA DA MASSA, O GALO VENCE O FLUMINENSE NA @ARENAMRV! ? RUBENS, JÚNIOR SANTOS E IGOR GOMES#VamoGalo #CAMxFLU ??? pic.twitter.com/EyykQflWAj ? Atlético (@Atletico) May 11, 2025

O jogo

O Atlético-MG começou melhor a partida. Os mineiros tinham mais a bola e rondavam a área do Fluminense. No entanto, os donos da casa pecavam nas finalizações.

O panorama da partida seguiu o mesmo ao longo do primeiro tempo. O Galo chegava mais ao ataque, mas não levava perigo a Fábio. Já o Fluminense pouco avançava, mas teve a primeira boa chance do duelo aos 36 minutos, em finalização de Everaldo sobre o travessão.

Nos minutos finais, os donos da casa aumentaram a intensidade e pressionaram o Fluminense. Só que o confronto permaneceu igual até o intervalo,

No segundo tempo, o Fluminense voltou melhor e passou a chegar ao ataque com mais intensidade. Tanto que aos 11 minutos, os tricolores abriram o placar. Canobbio arriscou de fora da área e acertou o canto de Everson.

O Galo sentiu o revés e viu o Fluminense voltar a assustar aos 15 minutos. Em duas oportunidades, a bola foi cruzada na área, mas nenhum jogador chegou a tempo de mandar para a rede.

Aos poucos, o Atlético-MG passou a dominar o jogo. Com isso, os mineiros voltaram a rondar a área, mas sem criar boas chances. A situação mudou aos 31 minutos. Rubens fez boa jogada individual e chutou cruzado, sem chance para Fabio.

O gol animou os donos da casa, que quase viraram aos 34 minutos. Após cobrança de escanteio, Lyanco cabeceou com perigo. Só que aos 38, o Atlético-MG marcou o segundo. Hulk chutou, Fábio espalmou e Junior Santos apareceu para pegar o rebote e empurrar para a rede.

O Fluminense foi obrigado a avançar após a virada. Os tricolores foram valentes e empataram a partida aos 42 minutos. Martinelli roubou a bola de Hulk e tocou para Serna na área. O atacante tocou na saída de Everson.

Nos minutos finais, o Galo foi com tudo e quase marcou já nos acréscimos. Rubens aproveitou cruzamento e finalizou para grande defesa de Fábio. Sö que na cobrança de escanteio, Igor Gomes cabeceou para a rede para decretar a vitória do Atlético-MG.

FICHA TÉCNICA



ATLÉTICO-MG 3 X 2 FLUMINENSE

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)



Data: 11 de maio de 2025 (Domingo)



Horário: 17h30(de Brasília)



Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)



Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Alex dos Santos (SC)



VAR: Wagner Reway (SC)



Cartões amarelos: Rubens e Cuello (Atlético-MG); Samuel Xavier e Nonato (Fluminense)

GOLS: Rubens, aos 31min do segundo tempo; Junior Santos, aos 38min do segundo tempo; Igor Gomes, aos 48min do segundo tempo (Atlético-MG) / Canobbio, aos 11min do segundo tempo; Serna, aos 42min do segundo tempo (Fluminense)

ATLÉTICO-MG: Everson; Natanael (Junior Santos), Lyanco, Junior Alonso e Rubens; Allan Franco, Fausto Vera (Bernard) e Gustavo Scarpa; Cuello, Hulk e Rony (Igor Gomes)



Técnico: Cuca

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Juan Freytes e Gabriel Fuentes; Bernal (Renato Augusto), Martinelli, Nonato (Hércules) e Jhon Arias; Agustín Canobbio (Keno) e Everaldo (Serna)



Técnico: Renato Gaúcho