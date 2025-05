Em jogo de cinco gols, CSA marca no fim e vence o Maringá pela Série C

O CSA venceu o Maringá por 3 a 2 neste domingo, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela sétima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Guilherme Cachoeira, Betão e Igor Bahia fizeram os gols do time da casa, enquanto Negueba (2) balançou as redes para os visitantes.

Com o resultado, o CSA saltou na tabela. O time chegou a oito pontos e subiu para a sétima colocação. Já o Maringá perdeu a invencibilidade na Terceira Divisão. A equipe ocupa a quarta posição, com dez unidades.

O CSA volta a campo no próximo sábado, contra o Tombense, fora de casa, pela Série C. O Maringá recebe o Botafogo-PB no domingo pela mesma competição.

Guilherme Cachoeira abriu o placar para os donos da casa aos 21 minutos do primeiro tempo. Em cobrança de falta, o atacante bateu baixo por fora da barreira, enganou a defesa adversária e inaugurou o marcador do jogo.

O Maringá respondeu aos 35. Negueba enfileirou pela esquerda, passou pela defesa adversária e bateu no ângulo. Golaço para deixar tudo igual em Maceió. O próprio jogador virou a partida três minutos depois. Após intervenção do goleiro, ele ficou com o rebote, limpou a marcação e finalizou no alto.

O CSA chegou ao segundo gol aos 26 da segunda etapa. Netão aproveitou cobrança de escanteio, fechou na primeira trave e testou para o fundo das redes. A virada veio aos 41. Gustavinho invadiu a área e deixou para Igor Bahia, que bateu de primeira para dar números finais ao duelo.

Veja outros resultados de Série C e Série D

Série C

Botafogo-PB 2 x 3 Floresta



Caxias 2 x 1 Retrô



Tombense 1 x 1 Londria

Série D

Tuna Luso 3 x 0 Manaus



Jequié 2 x 3 Juazeirense



Guarany de Bagé 1 x 0 São José



Manauara 0 x 0 Águia de Marabá



Sousa 4 x 0 Ferroviário-CE