Dorival Jr. pede mais precisão ao ataque do Corinthians e vê "boa apresentação" de Coronado

O Corinthians amargou sua primeira derrota da 'Era Dorival Júnior'. No último sábado, com pênalti desperdiçado por Memphis, o Timão levou a virada e perdeu para o Mirassol, por 2 a 1, no Estádio Campos Maia, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Em sua avaliação pós-jogo, o treinador do Corinthians, claro, destacou as dificuldades do setor defensivo. No entanto, outro fator também chamou a atenção de Dorival: a falta de precisão do Timão no ataque. A equipe finalizou ao alvo somente três vezes nos 90 minutos.

"Nós tivemos coisas ruins dentro da partida, tivemos também coisas boas. Estamos tendo uma posse de bola, e está faltando o movimento final. Temos que trabalhar isso tudo muito mais, buscarmos soluções, para que, com esse volume que a equipe vem apresentando, a gente possa também ter a possibilidade das conclusões, o que vem penalizando consideravelmente a nossa equipe nesse momento", analisou o comandante.

"Isso tem que ser muito bem trabalhado. Você tem que criar e simular sempre situações para que a equipe possa infiltrar a todo momento, a partir do instante em que tem a posse de bola no campo ofensivo. O principal nós fizemos. Tivemos a bola. O que faltou foi esse movimento final, essa troca um pouco mais dinâmica, com movimentos de infiltração da nossa equipe", complementou Dorival.

O problema no setor ofensivo, porém, vem muito antes da chegada de Dorival e perdura desde a lesão de Rodrigo Garro, que está fora dos gramados desde o fim de março por conta de uma tendinopatia patelar no joelho direito. De lá para cá, tanto Ramón como Orlando Ribeiro tentaram encontrar soluções, mas sem sucesso.

A missão, agora, é de Dorival. E neste sábado, o treinador optou por escalar o considerado 'substituto natural' de Garro: Igor Coronado. O meia foi um dos poucos que se salvou na derrota - fez a jogada que gerou o pênalti para o Timão, conseguiu boas enfiadas e foi o que mais tentou no ataque, o que lhe rendeu elogios do treinador.

"Hoje, tivemos o Igor fazendo uma boa apresentação. Ele é um jogador que tem, mais ou menos, as características que o Garro apresenta. É um jogador de criação, e jogou dessa forma. Aberto, para poder marcar, e por dentro, para poder criar. Teve boas oportunidades, procurou sempre a melhor opção possível. Fez um jogo dentro de uma boa condição. Tudo isso tem que ser melhor trabalhado para que os resultados possam ser aquilo que nós queremos", comentou.

A derrota deste sábado foi a primeira do técnico Dorival Júnior no comando do Corinthians, que vive uma situação política complicada. O presidente Augusto Melo enfrenta não só um pedido de afastamento imediato, mas também três pedidos de impeachment contra sua pessoa. Além disso, as contas da gestão foram reprovadas.

Dorival, entretanto, enfatizou que a instabilidade política da diretoria não afetou o desempenho elenco e não causou o revés para o Mirassol.

"Não. Desculpa, mas nós estamos preocupados esportivamente. O Corinthians tem um trabalho muito forte, muito sério lá dentro. Nós estamos blindados de toda e qualquer situação. Justificarmos um resultado em cima de um outro tipo de fato, pode ter certeza que jamais faria isso. Nem que tivesse interferido, o que não vem acontecendo - ao contrário. Jamais faria isso, porque lá dentro temos todo o respaldo possível e a segurança para desenvolver o trabalho necessário", concluiu o comandante.

Com o resultado no último sábado, o Corinthians segue sem vencer fora de casa na Série A. O time alvinegro permanece na oitava colocação, com os mesmos 10 pontos, mas ainda pode perder posições com o decorrer da atual rodada.

O Timão, agora, muda o foco e visita o Racing, do Uruguai, na próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Centenário, pela quinta rodada do Grupo C da Copa Sul-Americana.