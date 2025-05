Dinei pede demissão de cargo de coordenador da base do Corinthians: "Corro pelo certo"

O ex-atacante Dinei comunicou neste domingo que pediu demissão do cargo de coordenador das categorias de base do Corinthians. Através de suas redes sociais, o ídolo do Timão alegou que a decisão foi tomada por discordâncias internas.

"Fala, Fiel. Estou comunicando vocês que pedi demissão hoje da base, falei para o presidente Augusto [Melo]. Gratidão eterna pelo nosso presidente. Confio demais no Augusto, só no Augusto, as pessoas que saem com ele eu não confio. Estou vindo aqui porque corro pelo certo. Fiz as denúncias. Como corintiano que sou, tenho que denunciar. Não compactuava com muita coisa que estava acontecendo lá. Estou comunicando a Fiel que hoje estou me desligando, peço demissão da base do Corinthians porque eu corro pelo certo, vou correr pelo certo sempre", disse Dinei em suas redes sociais.

Além do vídeo, Dinei escreveu um texto levantando dúvidas sobre o caráter das pessoas que atualmente trabalham nas categorias de base do Corinthians.

"Não concordo com algumas coisas que acontecem na base. Só abre o olho, meu presidente", escreveu o ex-jogador.

A decisão de Dinei vem a público dias depois do afastamento do diretor estatutário Claudinei Alves, conhecido como Nei, acusado de cobrar propina para a contratação de atletas para as categorias de base do Corinthians.

O número de contratações para a base alvinegra tem chamado atenção. Desde que Augusto Melo tomou posse como presidente, o clube assinou com 86 jogadores para os times sub-17 e sub-20. Muitos deles, porém, sequer chegaram a vestir a camisa do Corinthians.

Claudinei foi afastado de suas funções, mas, em nota oficial, a Gaviões da Fiel, principal Organizada do Corinthians e que foi ao CT cobrar a diretoria por causa de denúncias envolvendo a base, garantiu que, por enquanto, não foi encontrada nenhuma irregularidade.