Decisivo, Artur celebra goleada do Botafogo em cima do Inter

O Botafogo goleou o Internacional por 4 a 0, neste domingo, no Nilton Santos, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Autor de um dos gols dos cariocas, o atacante Artur celebrou o bom resultado diante da torcida.

Artur marcou o segundo gol do Glorioso na partida e deu assistência para o tento de Alex Telles, que selou o atropelo da equipe carioca no Rio de Janeiro.

"Estou muito feliz. O mais importante são os três pontos e a consistência dentro de casa. Vamos seguir trabalhando para continuar com as vitórias. Agora é pensar na próxima partida, pois temos que ganhar" disse o atacante após o jogo.

Com o resultado, os alvinegros subiram na tabela e encostaram nas primeiras posições no Campeonato Brasileiro. A equipe de Renato Paiva ocupa a oitava colocação, com 11 pontos, enquanto o Colorado é o 13º, com 9.

O Botafogo passa a focar na Libertadores. Os alvinegros recebem o Estudiantes-ARG, nesta quarta-feira, no Nilton Santos. A vitória é fundamental para a equipe seguir com chance de classificação na competição continental.