Cuiabá leva gol no final, perde para o Operário e sofre primeira derrota na Série B

A invencibilidade do Cuiabá na Série B do Campeonato Brasileiro chegou ao fim. Neste sábado, a equipe perdeu por 3 a 2 para o Operário, na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela sétima rodada da liga nacional. Boschilia, Daniel Amorim e Ademilson marcaram os gols do time paranaense, enquanto Max Alves e Edu anotaram para os donos da casa.

A derrota foi a primeira do Cuiabá na Segunda Divisão. O time mato-grossense ocupa a quinta colocação, com 12 pontos conquistados. Já o Operário subiu para a décima posição, agora com dez unidades.

O Cuiabá volta a campo pela Série B na próxima sexta-feira, quando visita a Chapecoense, na Arena Condá. O Operário recebe o Botafogo-SP no sábado, no estádio Couto Pereira.

Final de jogo. Próximo jogo do Dourado será na sexta que vem, diante da Chapecoense, em Chapecó. CUI 2-3 OPE#OrgulhodeMatoGrosso #BrasileiroB #CUIxOPE pic.twitter.com/LgKR3ZOm42 ? Cuiabá Esporte Clube (@CuiabaEC) May 11, 2025

O primeiro gol da partida saiu aos seis minutos do primeiro tempo. Gabriel Feliciano recebeu na esquerda e encontrou Boschilia na entrada da área. O camisa 10 bateu de primeira no canto e abriu o placar para o Operário.

A equipe paranaense ampliou a vitória três minutos depois. Boschilia cobrou falta, a bola desviou na barreira e sobrou para Daniel Amorim, que mandou para o fundo das redes.

Precisando do resultado, o Cuiabá melhorou na etapa final e descontou aos 11. Max Alves recebeu passe de Patrick de Lucca e bateu colocado da intermediária na gaveta. Golaço.

Insistente, os donos da casa foram premiados com o empate aos 44. Sander cobrou falta em direção ao gol, a bola explodiu no braço de Gabriel Feliciano, e o árbitro marcou o pênalti. Edu converteu a cobrança e deixou tudo igual.

Quando o empate já parecia decretado, o Operário ganhou um pênalti aos 49. Ruan Oliveira cortou cruzamento com o braço, e o árbitro assinalou a penalidade. Ademilson deslocou Mateus Pasinato e deu a vitória ao time paranaense.

Novorizontino e Ferroviário empatam

No duelo paulista da Série B deste domingo, Novorizontino e Ferroviária empataram em 2 a 2, estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. Nathan Fogaça e Matheus Frizzo balançaram as redes para o time da casa. Thiago Lopes e Carlos Henrique marcaram para os visitantes.

Ambos os times possuem dez pontos na tabela, mas a Ferroviária está na frente pelo saldo de gols. O time de Araraquara é o 11º colocado, enquanto o Novorizontino aparece na 13ª posição.