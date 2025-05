Cruzeiro goleia Sport, estraga estreia de António Oliveira e acaba com tabu na Ilha

O Cruzeiro goleou o Sport neste domingo, por 4 a 0, na Ilha do Retiro, no Recife, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Igor Cariús (contra), Kaio Jorge e Matheus Pereira (2) marcaram os gols do Cabuloso, que estragou a estreia do técnico português António Oliveira, ex-Corinthians, à frente do Leão.

Com o resultado, o Cruzeiro também acabou com um tabu de nove anos sem vencer o Sport na Ilha do Retiro. A equipe também chegou à terceira vitória consecutiva no Brasileirão e começa a ocupar as primeiras colocações da tabela.

O Cruzeiro volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, quando recebe o Palestino, do Chile, às 21h30 (de Brasília), pela Copa Sul-Americana. Já o Sport entrará em cação novamente no próximo sábado, às 16h (de Brasília), contra o Ceará, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro.

O jogo

O Cruzeiro precisou de apenas sete minutos para abrir o placar na Ilha do Retiro. Kaiki desceu pela esquerda e cruzou à meia altura, obrigando Igor Cariús a fazer o corte. O defensor do Sport, no entanto, acabou jogando contra o próprio gol, estufando as redes.

Pouco mais de dez minutos depois o Cruzeiro ampliou com Kaio Jorge. O atacante recebeu um lançamento de cinema de Matheus Pereira, saindo na cara do gol e batendo cruzado, rasteiro, para aumentar a vantagem do Cabuloso.

Antes do intervalo, já nos acréscimos do primeiro tempo, o Cruzeiro ainda teve tempo de marcar o terceiro gol com Matheus Pereira. O meia do Cruzeiro recebeu de Kaio Jorge e bateu de primeira, no cantinho. O goleiro do Sport ainda tocou na bola, mas não conseguiu interceptar o arremate.

No segundo tempo o Cruzeiro repetiu o enredo da etapa inicial e logo aos sete minutos foi às redes com Matheus Pereira. Rivera, ao recuar para o goleiro, bateu fraco na bola, e o meia cruzeirense chegou primeiro para driblar Caíque França e completar para o fundo do gol, transformando a elástica vitória em goleada.

A partir daí bastou ao Cruzeiro apenas administrar a excelente vantagem construída para voltar para Belo Horizonte com mais três preciosos pontos na bagagem e subir na tabela do Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA



SPORT 0 X 4 CRUZEIRO

Local: Ilha do Retiro, no Recife (PE)



Data: 11 de maio de 2025, domingo



Horário: 16h (de Brasíli)



Árbitro: Raphael Claus (SP)



Assistentes: Danilo Simon Manis (SP) e Miguel Caetano da Costa (SP)



VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Gols: Igor Cariús (contra), aos oito do 1ºT, Kaio Jorge, aos 18 do 1ºT e Matheus Pereira, aos 46 do 1ºT e aos sete do 2ºT (Cruzeiro)



Cartões amarelos: Dalbert (Sport)

SPORT: Caíque França; Matheus Alexandre (Hereda), João Silva, Chico e Igor Cariús (Dalbert); Du Queiroz (Zé Lucas), Christian Rivera e Sérgio Oliveira; Chrystian Barletta, Carlos Alberto (Atencio) e Pablo.



Técnico: António Oliveira.

CRUZEIRO: Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Villalba (Jonathan Jesus) e Kaiki; Lucas Silva, Eduardo (Walace), Christian (William) e Matheus Pereira (Lautaro Díaz); Wanderson e Kaio Jorge (Gabigol).



Técnico: Leonardo Jardim.