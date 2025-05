Cruzeiro dá show no 1º tempo na Ilha do Retiro e aprofunda crise do Sport

O Cruzeiro não tomou conhecimento do Sport e aplicou uma goleada de 4 a 0 neste domingo, na Ilha do Retiro, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A atuação dominante no primeiro tempo foi suficiente para escancarar as diferenças entre as equipes e transformar o ambiente em clima de revolta entre os torcedores rubro-negros, que deixaram claro o descontentamento com o momento do clube pernambucano.

A vitória leva o Cruzeiro a 16 pontos, consolidando a equipe de Leonardo Jardim na parte de cima da tabela. Já o Sport amarga o pior início de Campeonato Brasileiro de sua história, com apenas dois pontos em oito jogos e sem sinal de reação imediata. A pausa para o Mundial do Clubes, no meio do ano, será crucial para tentar reorganizar o que, neste momento, parece uma missão desesperadora.

Desde o apito inicial, o time celeste impôs uma intensidade difícil de ser acompanhada. Com triangulações rápidas, movimentação leve e presença ofensiva constante, o Cruzeiro sufocou o adversário e construiu, com facilidade, o placar que poderia ter sido ainda mais elástico antes do intervalo. Em contrapartida, o Sport ofereceu uma atuação apática, travada e sem reação, agravando a crise vivida pelo clube pernambucano.

Logo aos 6 minutos, Kaiki cruzou rasteiro pela esquerda, a defesa parou e Christian apareceu na pequena área para tocar sutilmente e abrir o placar. O domínio era absoluto, e não demorou para o segundo gol sair: aos 17, Kaio Jorge recebeu lindo lançamento de Wanderson, invadiu a área com tranquilidade e finalizou rasteiro, no canto direito, sem chances para Caíque França.

Irritado, o torcedor do Sport começou a protestar ainda no primeiro tempo. O time, inofensivo, só teve uma chegada com Pablo, que exigiu grande defesa de Cássio. No restante, foi completamente engolido pelo Cruzeiro. Aos 45, o castigo ficou ainda maior. Em nova troca de passes envolvente, Kaio Jorge ajeitou para Matheus Pereira bater firme e marcar o terceiro dos visitantes.

O clima nas arquibancadas foi de revolta. Gritos de "time sem-vergonha" e "burro" ecoaram para o técnico António Oliveira, que estreava no comando da equipe. Em campo, os jogadores pareciam atônitos. "Precisamos ter vergonha na cara. É difícil falar nesse momento. Faltou atitude", desabafou Pablo, um dos poucos experientes do elenco.

Mesmo com a larga vantagem construída na primeira etapa, o Cruzeiro não diminuiu completamente o ritmo na volta do intervalo e aproveitou mais um erro grosseiro do adversário para ampliar o placar. Logo aos 6, Rivera falhou pela segunda vez consecutiva e praticamente deu de presente o quarto gol à equipe mineira.

O volante do Sport tentou recuar a bola para o goleiro Caíque França, mas errou o passe e entregou nos pés de Matheus Pereira. Com frieza, o camisa 10 da equipe celeste driblou o goleiro e empurrou para as redes, anotando seu segundo na partida e o quarto do Cruzeiro.

A frustração tomou conta da Ilha do Retiro. Parte dos torcedores do Sport começou a deixar o estádio imediatamente após o quarto gol, enquanto os que permaneceram protestaram de forma veemente. Gritos de revolta ecoaram das arquibancadas durante todo o restante do jogo, com críticas à diretoria, ao técnico António Oliveira e aos jogadores.

Com a goleada consolidada e o ambiente hostil na casa adversária, o técnico Leonardo Jardim aproveitou para rodar o elenco. O Cruzeiro passou a controlar o jogo com posse de bola, sem se expor, e diminuiu a intensidade. Ainda assim, seguiu mais próximo do quinto gol do que o Sport de qualquer tipo de reação.

Na próxima rodada, o Sport enfrenta o Ceará no sábado, às 16h, na Arena Castelão, em Fortaleza. No domingo, às 20h30, o Cruzeiro faz o clássico com o Atlético-MG, no Mineirão, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA:

SPORT 0 X 4 CRUZEIRO

SPORT - Caíque França; Matheus Alexandre (Hereda), João Silva, Chico e Igor Cariús (Dalbert); Du Queiroz (Zé Lucas), Rivera e Sérgio Oliveira; Chrystian Barletta (Romarinho), Pablo e Carlos Alberto (Atencio). Técnico: António Oliveira.

CRUZEIRO - Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Villalba (Jonathan Jesus) e Kaiki Bruno; Lucas Silva, Eduardo (Walace), Christian (William) e Matheus Pereira (Lautaro Díaz); Wanderson e Kaio Jorge (Gabigol). Técnico: Leonardo Jardim.

GOLS - Christian, aos seis, Kaio Jorge, aos 17, e Matheus Pereira, aos 45 minutos do primeiro tempo. Matheus Pereira, aos seis minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Dalbert (Sport).

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

RENDA - R$ 485.140,00.

PÚBLICO - 16.006 torcedores.

LOCAL - Ilha do Retiro, no Recife (PE).