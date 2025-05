Criciúma e Volta Redonda empatam em duelo da parte de baixo da Série B

Neste domingo, no Estádio Heriberto Hulse, o Criciúma empatou contra o Volta Redonda sem gols, pela sétima rodada da Série B do Brasileirão. O resultado não foi positivo para nenhuma das duas equipes, já que precisam somar pontos para saírem da briga contra o rebaixamento.

Diante do empate em casa, o Criciúma permaneceu na 15ª colocação, com seis pontos conquistados. Por sua vez, o Volta Redonda desperdiçou a chance de sair do Z4 e continuou na 17ª posição, com cinco unidades somadas.

Pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Criciúma visita o CRB, às 16h (de Brasília) do próximo domingo (18), no Estádio Rei Pelé. Já o Volta Redonda tem como próximo compromisso o Amazonas, no dia 19 (segunda-feira), às 19h, no Estádio Municipal General Sylvio Raulino de Oliveira.

O JOGO

O primeiro tempo foi movimentado, com boas chances para ambos os lados. Popó e Mirandinha desperdiçaram grandes oportunidades para abrir o placar, enquanto os goleiros Kauã e Jean Drosny se destacaram com defesas importantes. Apesar do bom volume de jogo das duas equipes, o placar permaneceu inalterado na primeira etapa.

No segundo tempo, o cenário se manteve intenso, com chances claras de gol. Morelli quase marcou para o Criciúma após bela jogada de Marcelo Hermes, mas mandou por cima. O Volta Redonda respondeu com Bruno Silva, que parou em mais uma grande defesa de Kauã. Os treinadores fizeram diversas substituições em busca de um gol salvador, mas os goleiros continuaram sendo os protagonistas, garantindo o empate sem gols.