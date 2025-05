Corinthians tem quarta pior defesa da temporada entre clubes da Série A

Atualmente com a segunda defesa mais vazada do Brasileirão, o Corinthians sofre com o problema desde o início do ano e tem a quarta pior defesa levando em conta a temporada toda entre os clubes da Série A.

O Timão já sofreu 14 gols em oito rodadas somente no Brasileirão. Apenas o Juventude, que está na zona do rebaixamento, sofreu mais: 20.

Na temporada 2025, o Corinthians sofreu 38 gols em 33 partidas. A média é de 1,15 gol por jogo.

Entre os clubes da Série A, somente três tem médias piores: Mirassol (1,61 por jogo), Juventude (1,57 por partida) e Santos (1,22 por duelo).

Outros quatro times têm saldo de gols negativo levando em conta a temporada toda, mas com média inferior ao Corinthians: Grêmio (1,14), Vasco (1,10), Cruzeiro (1,09) e Botafogo (1,03).

Difícil ter um diagnóstico. O jogo estava normal, tendo a bola e nos resguardando para abrir a linha defensiva adversário. No retorno da partida, em três minutos o Mirassol teve duas oportunidades e na sequência o gol. Estamos em um momento em que isso está acontecendo: um ataque é suficiente para acabar dentro do nosso gol. Temos que melhorar os comportamentos defensivos. Jogamos hoje com um tripé à frente da zaga. Poucas infiltrações por dentro eles conseguiram, a marcação estava compacta. Agora, foram duas jogadas que tínhamos a posse e perdemos e provocamos essa situação. Uma bola longa no segundo gol que poderíamos ter tido outro posicionamento para neutralizar.

Dorival Jr

O técnico Dorival Jr foi questionado após a derrota para o Mirassol pela escalação de Cacá e Félix Torres. O equatoriano é bastante questionado no Timão, enquanto Cacá cometeu falha bizarra trombando com Angileri em lance que teria gerado o terceiro gol do Mirassol, mas foi anulado pelo VAR por toque no braço do atacante.