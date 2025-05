Com Zé Rafael, Santos divulga lista de relacionados para duelo contra o Ceará

O volante Zé Rafael foi relacionado para o duelo contra o Ceará e será opção no Santos pela primeira vez desde sua contratação. O Peixe divulgou a lista do técnico Cléber Xavier para a partida, válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

O ex-jogador do Palmeiras chegou ao Peixe no início do ano e vinha se recuperando de uma cirugia na coluna. Por isso, acompanhou do lado de fora o começo de temporada da equipe praiana.

Além de Zé Rafael, outra novidade da lista é o atacante Álvaro Barreal, recuperado de lesão no adutor da coxa esquerda. O jogador desfalca o Santos desde o clássico contra o São Paulo, mas retorna e vira opção para Xavier.

Quem também retorna ao time é o jovem Souza. O lateral esquerdo se recuperou de uma cirurgia no tornozelo direito e volta a ser relacionado depois de mais de três meses.

Outro fator que chama atenção na lista é a ausência do lateral direito JP Chermont, que vinha sendo relacionado normalmente para os últimos jogos da equipe. O treinador santista, assim, possui Luisão e Aderlan como alternativas no setor.

Com isso, uma provável escalação do Santos tem: Gabriel Brazão; Luisão (Aderlan), Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Thaciano, Deivid Washington (Tiquinho Soares) e Soteldo.

O Peixe é o 19º colocado na tabela, com quatro pontos, e vê o confronto com o Ceará, atual nono colocado, com 11 pontos, como uma oportunidade para iniciar uma reação na competição. As equipes se enfrentam nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.