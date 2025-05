Campeão dos leves, Makhachev define luta pelo título meio-médio como foco no UFC

Assim como Dana White havia indicado, o futuro imediato de Islam Makhachev parece ter sido definido após a disputa entre Belal Muhammad e Jack Della Maddalena no UFC 315, no último sábado (10). E o russo, atual campeão peso-leve (70 kg) da organização, não perdeu tempo para promover seu provável próximo compromisso no octógono mais famoso do mundo.

Logo após o final do evento, que marcou a queda de Belal Muhammad e a ascensão de Jack Della Maddalena ao trono dos meio-médios (77 kg), Makhachev utilizou suas redes sociais para reforçar seu interesse em buscar o bicampeonato no Ultimate. Sem o americano de ascendência palestina - seu amigo pessoal - no posto de campeão, o lutador natural do Daguestão (RUS) mira agora um duelo contra 'JDM', pelo cinturão até 77 kg do UFC.

"Hora de se tornar duplo campeão. "inshAllah Vamos lá", escreveu Islam no seu perfil oficial no 'X' (veja abaixo ou clique aqui).

Trash talk

E o 'trash talk' para promover o provável combate entre Della Maddalena e Makhachev já começou. Ainda no octógono do UFC 315, após o anúncio de sua conquista, ao ser questionado sobre um possível embate com o russo, o novo detentor do cinturão meio-médio prometeu vingar as duas derrotas do seu compatriota Alexander Volkanovski diante de Islam. Na sequência, no 'X', o campeão dos leves rebateu a declaração do australiano e aproveitou para provocá-lo.

"Você não é o Volk. Vou te mostrar outro nível. Mantenha meu cinturão limpo", rebateu o russo (veja abaixo ou clique aqui).

Charles Do Bronx beneficiado?

Com a queda de Belal Muhammad e, consequentemente, com o caminho livre para que Islam Makhachev suba de categoria em busca do segundo título no Ultimate, quem pode se beneficiar é o brasileiro Charles Do Bronx. Com o russo fora da jogada, e a necessidade de manter a divisão dos leves em movimento, paulista pode garantir uma vaga em uma próxima disputa de de título, ainda que interino, contra Ilia Topuria, que deixou o peso-pena recentemente em busca de mais uma cinta na organização.

Time to become a double champion #inshaAllah

Let's go

- Makhachev Islam (@MAKHACHEVMMA) May 11, 2025

You are not Volk I will show you different level. Keep my belt clean https://t.co/gTplxCAXMY

- Makhachev Islam (@MAKHACHEVMMA) May 11, 2025

