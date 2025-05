Inglês: Bruno Guimarães marca, e Newcastle vence Chelsea por vaga na Champions

Em confronto direto na luta por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões, o Newcastle venceu o Chelsea por 2 a 0 neste domingo, em casa, pela 36ª rodada do Campeonato Inglês. Os gols do jogo foram marcados por Sandro Tonali e pelo brasileiro Bruno Guimarães.

Com o resultado, o Newcastle se mantém na terceira posição da Premier League com 66 pontos, três de vantagem para o próprio Chelsea, quinto colocado e último na zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões.

O Newcastle volta a campo no próximo domingo (18), quando visitará o Arsenal, às 12h30 (de Brasília), pela Premier League. Por sua vez, o Chelsea jogará dois dias antes contra o Manchester United, em casa, às 16h15, também pelo Inglês.

O jogo começou com o Newcastle tomando a liderança do placar. Com dois minutos, Murphy achou Sandro Tonali na área e o italiano teve pouco trabalho para marcar.

Mesmo após o gol, os donos da casa continuaram pressionando em busca de ampliar o marcador e tiveram a ajuda de Nicolas Jackson, atacante do Chelsea, que aos 34 minutos recebeu um cartão vermelho direto após desferir uma cotovela no atleta adversário.

Na segunda etapa, mesmo com a inferioridade numérica, o Chelsea jogou melhor. Precisando no mínimo empatar, a equipe londrina teve boas chances com Enzo Fernández e Cole Palmer, mas não conseguiu marcar.

Pelo lado do Newcastle, também existiram chances claras, a maioria delas com Murphy pelo lado esquerdo. Aos 45 minutos do segundo tempo, Bruno Guimarães arriscou de fora da área. A bola desviou em Gusto e encobriu o goleiro Robert Sánchez, que nada pôde fazer.