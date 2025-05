Brasil marca no fim, vence Belarus e é hepta na Copa de futebol de areia

Imagem: Alex Grimm - FIFA/FIFA via Getty Images

É hepta! O Brasil derrotou a seleção de Belarus por 4 a 3, neste domingo (11) de Dia das Mães, e conquistou o heptacampeonato mundial de futebol de areia. Lucão, Rodrigo duas vezes e Catarino fizeram os gols brasileiros. Novikal e Bryshtel (2), marcaram para os europeus. A partida ocorreu na cidade de Vitória, em Seychelles.

A seleção brasileira terminou a competição em território africano invicto, repetindo o feito da edição de 2024. Agora, são 12 jogos sem perder (seis deste torneio e seis do ano passado).

Como foi o jogo

O Brasil abriu o placar cedo, com gol de Lucão. Beijinha acionou Filipe, que tentou o chute de bicicleta, errou o alvo, mas achou o camisa 10, que completou para o gol.

A seleção de Belarus empatou o jogo com Novikal. O camisa 7 aproveitou rebote de Bobô após bicicleta e completou a bola para o gol.

O Brasil começou o segundo período à milhão e logo fez o segundo gol cedo com Rodrigo, aproveitando cochilo da defesa de Belarus.

Catarino ampliou com um golaço, o 100º dele com a camisa da seleção. Recebeu na esquerda, cortou para dentro e acertou uma pancada de perna direita, no ângulo, para fazer o terceiro gol brasileiro.

Belarus descontou e empatou no final do terceiro período e deu emoção ao final do jogo. Bryshtel aproveitou a sobra de bola e empurrou para o gol aberto. Na sequência, teve pênalti após toque na mão de Lucão e empatou o jogo.

O Brasil fez o quarto gol a menos de dois minutos para o final do jogo. Rodrigo carregou e bateu rasteiro, o morrinho matou o goleiro e a bola entrou para decidir o título brasileiro,

Lances importantes

Bobô! Já na saída de bola, a seleção de Belarus esquentou a mão do goleiro brasileiro. Sempre um perigo.

1x0. Gol de Lucão logo cedo! Filipe levantou e tentou a bicicleta, a bola ia para fora, mas Lucão apareceu para completar e abrir o placar.

1x1. Novikal empatou o jogo para a seleção de Belarus.

Na trave! Beijinha acertou uma pancada e carimbou a trave de Belarus, quase o Brasil fez o segundo gol.

2x1. Logo no início do segundo período, Rodrigo aproveitou bobeira da defesa de Belarus e marcou o segundo gol do Brasil.

3x1. Golaço de Catarino! O camisa 4 cortou, trouxe para dentro e soltou a pancada de perna direito. 100º gol de Catarino pela seleção brasileira.

Olha o Bobô! Quase que o goleiro brasileiro faz um golaço no tiro direto, mas o goleiro de Belarus saltou para buscar.

3x2. Gol de Belarus. Bryshtel aproveitou o bate-rebate, Bobô saiu e o b=jogador bielorrusso empurrou para o gol aberto.

3x3. Empate de Belarus de pênalti. Após toque de mão de Lucão na área, Bryshtel bateu rasteiro no meio para empatar.

4x3. Morrinho artilheiro e brasileiro! Bola espirrada, sobrou com Rodrigo, que carregou e bateu rasteiro e contou com a ajuda do morrinho para fazer o gol.