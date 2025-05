Botafogo x Internacional: veja as prováveis escalações e onde assistir

Botafogo e Internacional fazem um dos clássicos do futebol nacional neste domingo, às 20h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Mas os dois times estão mais preocupados com seus compromissos do meio de semana, pela Copa Libertadores, já que ambos têm desafios importantes pela frente.

O próximo compromisso do Glorioso será contra o Internacional, domingo (11), pelo Campeonato Brasileiro. ??? #VamosBOTAFOGO ? Ingressos seguem à venda em https://t.co/VmMNMgR0SQ. pic.twitter.com/xrMcZKWc8Y ? Botafogo F.R. (@Botafogo) May 8, 2025

Como vem o Botafogo:

O Glorioso, que no meio de semana venceu com dificuldade o Carabobo na Venezuela, está fora da zona de classificação da sua chave. O Colorado até estava na área que leva para as oitavas de final, mas saiu com a derrota de 3 a 1 para o Atlético Nacional na Colômbia. Na quarta-feira o Alvinegro recebe o Estudiantes em um confronto direto, enquanto que o Colorado visita o Nacional no Uruguai.

Renato Paiva, técnico do Botafogo, demonstra preocupação com o cansaço do elenco.

"Nesta maratona de jogos, temos que programar dois jogos em um. Assim nem sempre contamos com todos os jogadores que queremos. Agora temos que pensar no Internacional", disse ele.

Diante deste fato, existe a possibilidade de o treinador preservar alguns titulares. Mas só vai revelar a escalação minutos antes do duelo.

Como vem o Internacional:

Pelo lado do Inter, o técnico Roger Machado sabe que a equipe precisa voltar a vencer para resgatar a confiança.

"Há um mês estavam todos satisfeitos, mas estamos enfrentando um momento de instabilidade. A confiança vai voltar com os resultados positivos. Vamos tentar resgatar isso neste próximo jogo" disse o treinador.

Para este duelo o Internacional perdeu o atacante equatoriano Enner Valencia, com problemas na parte posterior da coxa esquerda. Lucca deve entrar no time, que pode ter uma mescla de titulares e reservas. O volante Bruno Henrique, expulso contra o Corinthians, cumpre suspensão. Mas Roger só vai revelar a escalação minutos antes do confronto.

Pelo Campeonato Brasileiro o Botafogo também vem sofrendo. O time está estacionado com oito pontos e vem de uma derrota de 1 a 0 para o Bahia no Nordeste. Com apenas um ponto a mais, o Inter tenta se recuperar da derrota de 4 a 2 para o Corinthians em São Paulo.

ONDE ASSISTIR:

O duelo entre Botafogo e Internacional terá transmissão pela Rede Record (TV aberta), pelo Premiere (Pay-per-view) e pelo Canal Cazé TV (Youtube).

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO-RJ X INTERNACIONAL-RS

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 11 de maio de 2025 (Domingo)



Horário: 21h(de Brasília)



Árbitro: Matheus Delgado Candancan (SP)



Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)



VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

BOTAFOGO: John, Mateo Ponte, David Ricardo, Jair Cunha e Cuiabano; Gregore, Allan, Patrick de Paula e Jeffinho; Artur e Igor Jesus



Técnico: Renato Paiva

INTERNACIONAL: Anthoni, Nathan, Ramon, Vitão e Ezequiel Bernabéi; Fernando, Ronaldo, Thiago Maia, Wesley e Alan Patrick; Lucca



Técnico: Roger Machado