Botafogo goleia em casa, alivia críticas e 'empurra' pressão para o Inter

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo goleou o Internacional por 4 a 0, no Nilton Santos, na noite de hoje (11), pelo Campeonato Brasileiro, e aliviou a pressão em meio à protestos contra a diretoria da SAF e ao trabalho do técnico Renato Paiva. Por outro lado, Roger Machado, técnico do Colorado, vê aumentar as críticas em momento turbulento na temporada.

O Glorioso abriu o placar logo cedo, com Igor Jesus. Artur, ainda no primeiro tempo, ampliou. Cuiabano e Alex Telles marcaram bonitos gols após o intervalo e deram números finais à partida.

Com o resultado, o Alvinegro chegou a 11 pontos e se aproximou do G6 do torneio. O Inter, por outro lado, permanece com nove, dois a mais que o Vasco, primeiro na zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, o Botafogo tem o clássico com o Flamengo pela frente, no domingo, no Maracanã. O Inter, no mesmo dia, recebe o Mirassol.

Tanto cariocas quanto gaúchos voltam a campo no meio da semana, pela Libertadores, competição em que a situação de ambos não é das melhores. O Botafogo, em terceiro no grupo, enfrenta o Estudiantes na quarta-feira, e o Inter, também em terceiro, visita o Nacional no dia seguinte.

Como foi o jogo

O Botafogo soube aproveitar os minutos iniciais da partida, enquanto o Internacional tentava se organizar, e abriu o placar cedo, com Igor Jesus. O time alvinegro, inclusive, teve chance de ampliar pouco depois, mas, depois, quem ditou o ritmo foi a equipe gaúcha, que conseguia ter mais a posse de bola e controlar as ações, apesar de desfalques e jogadores poupados.

Os comandados de Roger Machado viram pelo lado esquerdo, principalmente, um caminho para chegar à área adversária. As chances mais claras não foram abundantes, e as que existiram pararam nas defesas de John.

Já quase no intervalo, o Colorado, mais à vontade no jogo, se descuidou e viu Artur receber nas costas da defesa para ampliar a vantagem da equipe da casa.

O filme se repetiu logo no começo do segundo tempo. Novamente, Marlon Feitas lançou, e, desta vez, foi Cuiabano — improvisado no ataque — quem ajeitou de cabeça e bateu para balançar a rede. Após o gol, o Inter se esforçou, mas não demonstrou ter muitas forças para uma reação que pudesse mudar o cenário do duelo.

Cuiabano e Alex Telles celebram gol do Botafogo sobre o Internacional Imagem: Vitor Silva / Botafogo

A situação ficou mais complicada após Alex Telles marcar um golaço e transformar a vitória em goleada. Depois disso, o que se viu foi um Botafogo que deixava o "jogo rolar", sem gerar desgaste e administrando o placar. O Inter, já mais inoperante, não conseguia levar perigo ao adversário, e dava espaços para contra-ataques.

Lances importantes

1x0. Aos 8 minutos do 1º tempo, Jeffinho recebeu na esquerda e acionou Igor Jesus na entrada da área. O centroavante bateu cruzado e acertou o canto para abrir o placar.

Defendeu. Aos 10 minutos, Ramon recebeu na esquerda, na grande área, e bateu forte. John fez a defesa e Thiago Maia, no rebote, arriscou uma bicicleta, mas mandou para fora.

2x0. Aos 45 minutos do 1º tempo, Marlon Freitas acionou Arthur em velocidade, nas costas da defesa. Ele dominou com a cabeça, colocou na frente e bateu cruzado para ampliar a vantagem alvinegra.

Assustou. Aos 47 minutos do 1º tempo, Lucca avançou à linha de fundo e cruzou rasteiro, para trás. A bola atravessou a área e chegou até Ramon, que bateu de primeira e mandou por cima.

3x0. Aos 8 minutos do 2º tempo, Marlon lançou Cuiabano, que dominou e bateu para fazer o terceiro.

4x0. Aos 23 minutos do 2º tempo, Alex Telles recebeu na meia esquerda sem marcação, dominou e mandou no ângulo direito de Anthoni.

Para fora. Aos 31 minutos do 2º tempo, Romero dominou pela direita e cruzou para a pequena área. Ricardo Mathias se antecipou à zaga e desviou, mas a bola saiu rente à trave.

Travado. Aos 45 minutos do 2º tempo, Nathan Fernandes recebeu em velocidade, driblou o goleiro e Aguirre travou a finalização.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 4 X 0 INTERNACIONAL

Competição: Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 11 de maio de 2025, às 20h (horário de Brasília)

Árbitro: Matheus Delgado Candancan (SP)

Auxiliares: Alex Ang Ribeiro (SP) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira MG

Cartões amarelos: Ronaldo (INT)

Cartões vermelhos:

Gols: Igor Jesus, do Botafogo, aos 8'/1ºT; Artur, do Botafogo, aos 45'/1°T; Cuiabano, do Botafogo, aos 8'/2ºT; Alex Telles, do Botafogo, aos 23'/2ºT

Botafogo: John; Vitinho, Jair, David Ricardo e Alex Telles (Marçal); Gregore, Marlon Freitas e Artur; Jeffinho (Nathan Fernandes), Igor Jesus (Rwan Cruz) e Cuiabano (Kauan Lindes). Técnico: Renato Paiva

Internacional: Anthoni; Aguirre, Rogel, Victor Gabriel e Ramon; Ronaldo, Thiago Maia (Óscar Romero), Diego Rosa (Luis Otávio) e Bruno Tabata (Gabriel Carvalho); Wesley (Gustavo Prado) e Lucca (Ricardo Mathias). Técnico: Roger Machado