Botafogo goleia pelo Brasileirão, e Inter sofre a terceira derrota seguida

O Botafogo mostrou força e goleou por 4 a 0 o Internacional, neste domingo, no Nilton Santos. Com o resultado, os alvinegros chegaram a 11 pontos e vão dormir na oitava posição. Já os gaúchos seguem com nove, em 13º lugar no Campeonato Brasileiro.

O Botafogo abriu vantagem no primeiro tempo, com gols de Igor Jesus e Arthur. Na etapa final, os alvinegros ampliaram com Cuiabano e Alex Telles.

Na próxima rodada, o Botafogo terá o clássico contra o Flamengo, no domingo, no Maracanã. No mesmo dia, o Internacional recebe o Mirassol, no Beira-Rio.

O jogo

O Botafogo começou bem a partida e abriu o placar aos sete minutos, na primeira chegada ao ataque. Igor Jesus recebeu passe na entrada da área e chutou sem chance para Anthoni.

O Internacional foi obrigado a avançar após o revés e quase empatou em seguida. Wesley recebeu passe na área e finalizou para boa defesa de John. Sö que o Botafogo respondeu com Vitinho. O lateral direito chutou sobre o travessão.

Os gaúchos mantiveram a postura ofensiva e assustaram em chute de Wesley que novamente parou em John.

Depois do início movimentado, o duelo caiu de rendimento. Tanto que nova chance aconteceu somente aos 38 minutos. Após cobrança de escanteio, Ronaldo tentou a finalização, mas John se antecipou para fazer a defesa.

Nos minutos finais, os visitantes tentaram esboçar uma pressão, mas deram espaço e viram o Botafogo ampliar aos 44 minutos. Arthur foi lançado, entrou na área e chutou sem chance para Anthoni. Assim, os alvinegros foram para o intervalo com boa vantagem no placar.

No segundo tempo, o Internacional voltou com postura ofensiva para tentar diminuir o prejuízo. Logo com um minuto, Tabata aproveitou erro na saída de bola e chutou para boa defesa de John. Só que na primeira vez que foi ao ataque, o Botafogo ampliou aos oito minutos. Cuiabano foi lançado e acertou belo chute, sem chance para o goleiro.

O novo revés foi sentido pelo Internacional, que diminuiu o ritmo. Com isso, o Botafogo passou a dominar o confronto. Os donos da casa adoraram postura ofensiva e chegaram ao quarto gol aos 23 minutos. Alex Telles recebeu passe na entrada da área e chutou no ângulo.

Com a grande vantagem, os donos da casa diminuíram o ritmo e viram o Internacional quase marcar aos 30 minutos. Ricardo Mathias aproveitou cruzamento e cabeceou perto do gol. O Botafogo respondeu em seguida, com Rwan Cruz. Só que o atacante mandou pela linha de fundo.

Nos minutos finais, o Botafogo apenas administrou o resultado. Os alvinegros puderam comemorar a goleada com a torcida no Nilton Santos.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO 4 X 0 INTERNACIONAL

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 11 de maio de 2025 (Domingo)



Horário: 21h(de Brasília)



Árbitro: Matheus Delgado Candancan (SP)



Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)



VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)



Cartão amarelo: Ronaldo (Internacional)

GOLS: Igor Jesus, aos 7min do primeiro tempo; Artur, aos 44min do primeiro tempo; Cuiabano, aos 8min do segundo tempo; Alex Telles, aos 23min do segundo tempo (Botafogo)

BOTAFOGO: John, Vitinho, David Ricardo, Jair Cunha e Alex Telles (Marçal); Gregore, Marlon Freitas (Allan) e Cuiabano (Kauan Lindes); Jeffinho (Nathan Fernandes), Arthur e Igor Jesus (Rwan Cruz)



Técnico: Renato Paiva

INTERNACIONAL: Anthoni, Aguirre, Rogel, Victor Gabriel e Ramon; Ronaldo, Thiago Maia (Romero), Diego Rosa (Gabriel Carvalho) e Bruno Tabata (Luis Otávio); Wesley (Gustavo Prado) e Lucca (Ricardo Mathias)



Técnico: Roger Machado