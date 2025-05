Botafogo goleia Internacional na melhor apresentação sob o comando de Renato Paiva

Pressionado pela torcida, o Botafogo fez a sua primeira grande exibição sob o comando do técnico Renato Paiva. Inspirado e com direito a golaços, o time carioca foi efetivo ao golear o Internacional por 4 a 0, neste domingo, no Engenhão, se reabilitando na oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A goleada recuperou o ânimo do torcedor, que deixou o estádio cantando: "o campeão voltou".

Com o placar elástico, o Botafogo ganhou um salto na tabela, subindo para o oitavo lugar, com 11 pontos. O resultado dá um alívio ao trabalho do técnico Renato Paiva, que vinha sendo pressionado no comando do time e com protestos da torcida, mas sempre teve o respaldo de John Textor, dono da SAF botafoguense.

Já o Internacional segue em viés de baixa, sofrendo a segunda derrota consecutiva no Brasileiro levando quatro gols - perdeu por 4 a 2 para o Corinthians - e ocupa a 13ª posição, com nove pontos. No meio de semana, pela Copa Libertadores, levou 3 a 1 do Atlético Nacional-COL, fora de casa.

Neste domingo, o Botafogo começou a partida efetivo. Com oito minutos, na primeira finalização a gol, abriu o marcador. Aguirre afastou mal, Jeffinho recuperou a bola e serviu Igor Jesus bater rasteiro para marcar.

O Inter tentou responder logo de cara, com Wesley, mas John espalmou. No rebote, Thiago Maia isolou. O time gaúcho era melhor em campo, com mais posse de bola e rondando a área adversária, mas sem conseguir colocar a bola na rede. Wesley e Ronaldo pararam de novo no goleiro botafoguense.

O time carioca era mais reativo, até conseguia segurar a pressão adversária, mas tirava a paciência da torcida com erros de transição. O time ficou na espreita por um contra-ataque, e na reta final, foi novamente efetivo para ampliar o placar. Marlon Freitas fez lindo lançamento para Artur, que entrou na área e bateu forte. Ele estava sendo vaiado pela torcida minutos antes de marcar.

A volta do intervalo não foi diferente. Enquanto o Inter pressionava, Marlon Freitas tirou outro lançamento da cartola, desta vez para Cuiabano, que pegou de primeira para marcar um golaço e fazer o terceiro do time da casa, aos oito minutos. E o Botafogo estava inspirado. Artur serviu Alex Telles, que arriscou de longe, no ângulo, para marcar um golaço e dar números a goleada.

Com a vitória encaminhada, Renato Paiva começou a poupar as suas peças. Mesmo com jovens em campo, seguiu envolvente e por pouco Rwan Cruz não marcou o quinto. O Inter, por sua vez, sentiu o baque.

Superior nos números na partida, já não incomodava mais no ataque e passou a se concentrar defensivamente para não sofrer mais gols. Na reta final, satisfeito com o placar, o Botafogo diminuiu o ritmo, passou a priorizar a posse da bola e conduziu a goleada até o fim.

A dupla agora vira a chave para a Libertadores. Na quarta-feira, o Botafogo recebe o Estudiantes-ARG, no Engenhão, enquanto o Inter visita o Nacional-URU, na quinta-feira, no Uruguai.

FICHA TÉCNICA:

BOTAFOGO 4 X 0 INTERNACIONAL

BOTAFOGO - John; Vitinho, Jair, David Ricardo e Alex Telles (Marçal); Gregore, Marlon Freitas (Allan) e Artur; Jeffinho (Nathan Fernandes), Igor Freitas (Rwan Cruz) e Cuiabano (Kauan Lindes). Técnico: Renato Paiva.

INTERNACIONAL - Anthoni; Aguirre, Rogel, Victor Gabriel e Ramon; Ronaldo, Thiago Maia (Oscar Romero), Diego Rosa (Gabriel Carvalho) e Bruno Tabata (Luís Otávio); Wesley (Gustavo Prado) e Lucca (Ricardo Mathias). Técnico: Roger Machado.

GOLS - Igor Jesus, aos 9, e Artur, aos 44 minutos do primeiro tempo. Cuiabano, aos 8, Alex Telles, aos 23 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Ronaldo (Internacional).

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).

RENDA - R$ 426.700,00.

PÚBLICO - 7.800 torcedores.

LOCAL - Estádio Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).