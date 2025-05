Judô: Bia Furtado vence francesa e leva 6º bronze brasileiro no Cazaquistão

O Brasil conquistou mais uma medalha de bronze no Cazaquistão, no Grand Slam de judô: Beatriz Furtado faturou a sexta conquista brasileira na manhã deste domingo.

O que aconteceu

A atleta brasileira derrotou a francesa Liz Ngelebeya e faturou o bronze. Bia Furtado já havia conseguido um wazari contra a rival, e finalizou com estrangulamento que obrigou a adversária a bater e pedir o fim da luta.

Esta é a sexta medalha de bronze do Brasil no torneio. Natasha Ferreira (-48kg), Jéssica Pereira (-52kg), Shirlen Nascimento (-57kg), Rafaela Silva (-63kg) e Luana Carvalho (-70kg) faturaram as outras conquistas brasileiras.

Bia Souza, ouro em Paris, acabou derrotada e ficou sem o bronze. A atleta disputou o terceiro lugar com Ruri Takahashi na categoria +78kg, mas acabou sofrendo ippon e não conquistou a medalha.