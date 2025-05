Barcelona vence Real Madrid em jogo épico e empurra Ancelotti para seleção

Foi insano e eletrizante. O Barcelona venceu o Real Madrid em um daqueles jogos que tiram o fôlego e causam palpitação. Teve virada, chuva de gols no primeiro tempo e um placar final de 4 a 3 no estádio Olímpico de Barcelona, neste domingo.

A vitória encaminha o título do Campeonato Espanhol para o Barça, que agora tem sete pontos de vantagem sobre o maior rival. Faltam três rodadas.

A derrota do Real Madrid, por outro lado, é um bom sinal para os planos da CBF de contar logo com Carlo Ancelotti como técnico da seleção brasileira.

A expectativa é se o Real Madrid vai anunciar o momento da saída do treinador a tempo da próxima convocação do Brasil. A pré-lista será enviada até o próximo domingo (18).

Os jogadores já sabem que Ancelotti não fica para a temporada que vem. Xabi Alonso é o favorito para ser o substituto, após uma temporada em que o Real não ganhará a Champions, a Copa do Rei e, muito provavelmente, La Liga.

Foi mais uma jornada espetacular da dupla Raphinha e Lamine Yamal. O brasileiro, inclusive, fez dois gols no alucinante primeiro tempo do Barcelona, que iniciou a reação com Eric Garcia.

E olha que Mbappé fez três gols - dois deles como assistência de Vini Jr.

O Real Madrid volta a campo na quarta-feira (14), às 16h30 (horário de Brasília), quando recebe o Mallorca, no Santiago Bernabéu.

Já o Barcelona terá pela frente o dérbi contra o Espanyol, no Estádio de Cornellà-El Prat, na quinta-feira (15), também às 16h30. Dependendo do que acontecer, o Barça já confirmará o título.

Parecia um dia de Mbappé

O Clássico já nasceu histórico: um duelo entre Barcelona e Real Madrid a quatro rodadas do fim da liga, com quatro pontos separando as duas equipes, tem o tamanho de uma final. Mas o que se viu em Montjuic foi mais do que um duelo decisivo. Foi um encontro inesquecível.

O ambiente de festa virou preocupação logo de cara, por obra de Kylian Mbappé: o francês marcou duas vezes em 14 minutos.

Primeiro, aos cinco minutos, em cobrança de pênalti que ele mesmo sofreu, após erro defensivo de Pau Cubarsí. Depois, recebendo passe de Vini Jr. e chutando sem chances para o goleiro Szczesny — o Barça reclamou de falta em Yamal na origem da jogada.

O Real Madrid vencia por 2 a 0, Mbappé ultrapassava Lewandowski na briga pela artilharia (26 gols a 25, àquela altura) e a torcida azul e grená fazia silêncio no estádio. Parecia que a eliminação nas semifinais da Champions League ainda pesava sobre os ombros do time de Hansi Flick.

Mbappé comemora gol marcado pelo Real Madrid contra o Barcelona, no Campeonato Espanhol Imagem: Josep LAGO / AFP

O Barcelona reage e atropela

O clima de derrota, porém, durou apenas cinco minutos. Quando Eric Garcia diminuiu, de cabeça, aos 19 minutos, o Estádio Olímpico voltou a cantar.

Mesmo atrás no placar, o Barcelona dominava as ações. Pedri, o maestro no meio-campo, distribuía o jogo, e os catalães cercavam a área rival, em busca de espaço.

Foi o gatilho para o aumento da loucura no enredo, em um espaço de dois minutos.

Aos 32, uma janela se abriu entre as pernas dos defensores madridistas, e Lamine Yamal não perdoou: a chapada de perna esquerda não deu chances a Courtois. Toque de classe característico do garoto.

Com o empate, o Barcelona assumiu de vez o controle. Pedri — mais uma vez — encontrou Raphinha nas costas de Lucas Vázquez. O brasileiro recebeu, avançou e chutou cruzado para virar o jogo, aos 34 minutos.

Raphinha comemora gol marcado pelo Barcelona contra o Real Madrid, pelo Campeonato Espanhol Imagem: Josep LAGO / AFP

O domínio azul e grená continuou e só foi interrompido quando o árbitro Alejandro Hernández Hernández (sim, ele tem sobrenome repetido) apitou mais um pênalti em Mbappé; a decisão acabou revogada porque havia impedimento no lance.

Para completar um primeiro tempo avassalador, Raphinha apareceu de novo, aos 45 minutos. Após tabela com Ferran Torres, o brasileiro fez 4 a 2 com seu segundo gol no jogo e o 33º na melhor temporada da carreira. O primeiro tempo terminou com o Estádio Olímpico de Montjuic gritando "olé".

Segundo tempo 'normal'

Depois da loucura dos primeiros 45 minutos, a segunda etapa recolocou o jogo num nível menos espetacular; mas nem por isso previsível.

O Real Madrid voltou do intervalo com duas mudanças: Luka Modric e Brahim Díaz entraram para as saídas de Dani Ceballos e Arda Guler. As trocas de Carlo Ancelotti deixaram o time mais competitivo no meio-campo, mas não o suficiente para alterar o destino da partida.

O Barcelona fazia a diferença não apenas com o trio Pedri-Yamal-Raphinha, mas também em jogadas que podem mudar o jogo: como o zagueiro Christensen cortando o cruzamento de Vini para Mbappé, num dois contra um que parecia destinado a acabar com a bola na rede.

Só que, aos 25 minutos, a insistência do Real Madrid foi recompensada. Com a defesa jogando adiantada, o Barcelona permitiu um novo contra-ataque puxado por Vini, que serviu de bandeja o terceiro gol do dia para Mbappé, o 27º dele no campeonato.

A reta final tinha tudo para ser dramática, e os personagens — no caso, os jogadores e o árbitro — não decepcionaram. Na melhor chance do Barcelona na segunda etapa, o chute de Ferran Torres tocou no braço de Tchouaméni. O árbitro não marcou pênalti, foi chamado a consultar o VAR e, mesmo vendo a imagem, manteve a decisão. A torcida não perdoou: "Mãos ao alto, isso é um assalto".

Quando a polêmica do suposto pênalti terminou, restavam oito minutos, mais os acréscimos.

Deu tempo para Victor Muñoz, jogador do time B do Real, fazer sua estreia pela equipe principal e perder uma chance cara a cara com Szczesny. E para o goleiro polonês fazer sua melhor defesa na partida, ao parar um chute rasteiro cruzado de Mbappé.

Já nos acréscimos, o francês ainda balançou as redes de novo, calando o estádio. Mas ele estava em impedimento, e a torcida do Barcelona respirou aliviada. Para, segundo depois, celebrar aliviada. A vitória épica deixa o clube com sete pontos de vantagem sobre o rival, e muito perto do título da liga.

Ficha técnica

Barcelona 4 x 3 Real Madrid

Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona (ESP)

Data/Hora: 11/5/2025, às 11h15 (de Brasília)

Árbitro: Alejandro José Hernández Hernández

Cartões amarelos: Iñigo Martínez (BAR); Asencio, Tchouaméni, Valveder (RMD)

Gols: Mbappé, 5'1ºT (0-1) e 13'/1ºT (0-2); Eric Garcia, 19'/1ºT (1-2); Lamine Yamal, 32'/1ºT (2-2); Raphinha, 33'/1ºT (3-2) e 45'/1ºT (4-2); Mbappé, 25'/2ºT (4-3);

Barcelona: Szczesny, Eric Garcia (Fort), Cubarsi (Christensen), Iñigo Martínez e Gerard Martín (Alejandro Balde); De Jong, Pedri e Dani Olmo (Ferín); Lamine Yamal, Raphinha e Ferran Torres (Gavi). Técnico: Hansi Flick

Real Madrid: Courtois, Lucas Vázquez (Endrick), Tchouaméni, Asencio e Fran Garcia; Valverde, Dani Ceballos (Modric), Bellinghan e Arda Güler (Brahim Díaz); Vini Jr. (Victor Muñoz) e Mbappé. Técnico: Carlo Ancelotti.