Aula! Natália Silva domina ex-campeã e se aproxima de title shot no UFC

No maior desafio de sua carreira até o momento, a brasileira Natália Silva passou com louvor mais uma vez. Pelo card principal do UFC 315, a peso-mosca (57 kg) mineira dominou as ações na luta contra a ex-campeã Alexa Grasso e conquistou mais uma vitória na organização, desta vez na decisão unânime dos juízes.

Com o resultado deste sábado (10), Natália soma agora sete vitórias seguidas desde que estreou no Ultimate, em 2022. Além disso, com o triunfo sobre a ex-campeã, a jovem lutadora brasileira, de 28 anos, deve subir degraus importantes no ranking peso-mosca feminino da entidade, onde ocupa atualmente o 5º lugar na classificação, e, consequentemente se aproximar do seu objetivo de disputar o cinturão da divisão.

"Acho que eu mereço ser a próxima desafiante. Ei, Dana, o cinturão vai ficar lindo comigo (risos)", declarou Natália.

A luta

Como esperado, o duelo começou com Natália apostando nos chutes e Alexa nos socos. Bem na movimentação e nas fintas, a brasileira conseguia controlar a distância, mantendo o combate da média para a longa distância e pontuando com seus chutes e golpes de encontro quando a mexicana tentava encurtar.

O panorama seguiu o mesmo no início do segundo round, com a ex-campeã encontrando dificuldade para se aproximar e fazer o seu jogo, mesmo com mais ímpeto de ataque. Mais veloz, a mineira se esquivou da maior parte das ações da mexicana e conectou os melhores golpes.

Precisando 'correr atrás do prejuízo', Grasso voltou para o último round com mais senso de urgência e tentando mudar a dinâmica do combate, buscando a luta agarrada. Porém, a defesa de quedas em dia da brasileira frustrou a tentativa da mexicana. Solta na trocação, Natália seguiu pontuando e machucando o rosto da ex-campeã, garantindo a vitória em mais um assalto.

Confira os resultados do UFC 315:

Natália Silva venceu Alexa Grasso por decisão unânime dos juízes;

Benoit Saint Denis venceu Kyle Prepolec por finalização;

Mike Malott venceu Charles Radtke por nocaute;

Jasmine Jasudavicius venceu Jéssica 'Bate-Estaca' por finalização;

Modestas Bukauskas venceu Ion Cutelaba por decisão dividida dos juízes;

Navajo Stirling venceu Ivan Erslan por decisão unânime dos juízes;

Marc-Andre Barriault venceu Bruno 'Blindado' por nocaute;

Daniel 'Willycat' venceu Jeong Yeong Lee por decisão unânime dos juízes;

Bekzat Almakhan venceu Brad Katona por nocaute.

