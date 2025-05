Atletismo Brasil obtém vaga para o Mundial de Tóquio com o 4×400 m masculino

O Atletismo Brasil conseguiu vaga para o Mundial de Atletismo de Tóquio com o revezamento 4×400 metros masculino. A equipe, com Tiago Lemes da Silva, Lucas Carvalho, Elias Oliveira e Matheus Lima, correu a primeira série da segunda rodada em 3:01.14 (melhor marca do ano), neste domingo, no sétimo Mundial de Revezamentos de Guangzhou, na China. O Campeonato Mundial de Atletismo de Tóquio (Japão), a maior competição do ano no atletismo, será realizado de 13 a 21 de setembro.

CLASSIFICADOS PARA O MUNDIAL DE TÓQUIO! ??? Neste domingo (11), a equipe brasileira do revezamento 4x400m masculino venceu sua série na repescagem do Mundial de Revezamentos, na China, com o tempo de 3:01.14, e garantiu vaga no Mundial de Atletismo de 2025, que será realizado... pic.twitter.com/yp5GAUQc77 ? Time Brasil (@timebrasil) May 11, 2025

O time 4×400 metros masculino, comandado pelo treinador Sanderlei Parrela, medalha de prata nos 400 metros no Mundial de Sevilha-1999, melhorou o tempo deste sábado, de 3:02.19, para ficar com a vaga. "Feliz Dia das Mães", disse Matheus Lima, na mensagem enviada ao lado dos companheiros da equipe e também das atletas do 4×400 metros feminino, todos acenando para as câmeras no estádio.

"Sensacional. Estou muito feliz por termos conseguido qualificar o revezamento. Eu já tinha dito que esse era o nosso principal objetivo no Mundial de Revezamentos e gente alcançou", disse Sanderlei.

O treinador acrescentou que o Brasil tem uma boa safra de corredores de 400 metros. "A gente fez uma mescla muito boa, de atletas mais experientes, como o Lucas Carvalho (31 anos) e o Tiago Lemes da Silva (29), e a juventude do Matheus Lima (21) e Elias Oliveira (20). Ter um programa para eles da CBAt e do COB faz a gente sonhar em colher frutos, com coisas maiores", acrescentou.

No 4×100 metros, o Brasil com Vinícius Moraes, Vitor Hugo dos Santos, Erik Cardoso e Felipe Bardi, em 38.64, na série 3 da segunda rodada qualificatória do Mundial de Revezamentos, não conseguiu vaga no Mundial. O time melhorou a marca que havia feito no Sul-Americano de Mar del Plata (39.62), em abril, mas foi mais lento do que na primeira rodada do Mundial, no sábado, quando fez 38.40.

Equipe feminina

Anny Caroline de Bassi, Tiffani Marinho, Jainy Suelen Barreto e Letícia Lima ficaram em quarto lugar na série da segunda rodada do 4×400 m feminino (3:29.98). O time voltou a correr abaixo dos 3:30, algo que não fazia há alguns anos.

No revezamento 4×400 metros misto o Brasil fechou em sétimo lugar na série da segunda rodada eliminatória com Jadson Erick Soares Lima, Érica Barbosa, Vinícius Galeno e Rita de Cássia Ferreira (3:19.19).

Serão 16 seleções em Tóquio em cada revezamento, duas definidas pelo Ranking Mundial, no período de 25 de fevereiro de 2024 a 24 de agosto de 2025. As outras 14 equipes saíram do Mundial de Revezamentos.