Atlético-MG x Fluminense: veja as prováveis escalações e onde assistir

A Arena MRV, em Belo Horizonte, está de cara nova. O estádio terá grama sintética pela primeira vez no confronto deste domingo, entre Atlético-MG e Fluminense, às 17h30 (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo aposta que o novo gramado possa ser um importante aliado na qualidade do jogo. Os atleticanos, que no meio de semana passaram vexame no Chile ao perderem de virada por 3 a 2 para o Iquique, estão vindo de vitória no Brasileirão: 1 a 0 sobre o Juventude no Rio Grande do Sul. Com nove pontos, a ordem é encostar no primeiro pelotão.

Como vem o Fluminense:

O Fluminense, que fez 2 a 1 no Sport no fim de semana, prioriza o Brasileirão e mandou uma formação reserva a campo na quinta-feira, na derrota de 1 a 0 para o San José na Bolívia pela Copa Sul-Americana. A ordem é pontuar contra o Galo e se manter na zona de classificação para a Copa Libertadores. Os cariocas somam 13 pontos.

Renato Gaúcho, técnico do Fluminense, que nem viajou para a Bolívia, sabe o que fazer para vencer.

"Nosso time não pode dar muito tempo para o Atlético levantar a cabeça e pensar a jogada. Temos que acertar a marcação, pois quando conseguimos isso ficamos sempre mais perto da vitória", disse ele.

Com os jogadores poupados no meio de semana, Renato deve manter a base do time que venceu o Sport.

Pelo lado do Atlético, o técnico Cuca quer ver os jogadores com uma postura muito diferente da vista na derrota para o Iquique, no meio de semana. Ele revelou que os atletas serão cobrados.

"O atleticano, falo do torcedor, quer ver o cara representar bem o clube. Muito mais do que boa exibição. Então a cobrança vai existir sim de olho nos próximos jogos. Precisamos fazer melhor do que fizemos", disse Cuca.

O treinador atleticano vai escalar o que tem de força máxima neste jogo, mantendo a base das últimas atuações no Brasileirão.

ONDE ASSISTIR:

A partida entre Atlético-MG e Fluminense terá transmissão pela Rede Globo (TV Aberta) e pelo Premiere (Pay-per-View).

FICHA TÉCNICA



ATLÉTICO-MG X FLUMINENSE-RJ

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)



Data: 11 de maio de 2025 (Domingo)



Horário: 17h30(de Brasília)



Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)



Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Alex dos Santos (SC)



VAR: Wagner Reway (SC)

ATLÉTICO-MG: Everson; Natanael, Vitor Hugo, Igor Rabello e Júnior Alonso; Rubens, Fausto Vera, Gustavo Scarpa e Igor Gomes; Hulk e Rony



Técnico: Cuca

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Juan Freytes e Gabriel Fuentes; Hércules, Martinelli, Paulo Henrique Ganso e Jhon Arias; Agustín Canobbio e Everaldo



Técnico: Renato Gaúcho