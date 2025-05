Atlético-MG marca no fim, 'cala' protesto e bate o Flu em volta à Arena MRV

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Atlético-MG marcou nos acréscimos, virou sobre o Fluminense e venceu por 3 a 2 na reabertura da Arena MRV, na tarde de hoje. Todos os gols do jogo foram marcados no segundo tempo, após uma etapa inicial em que nenhum chute tinha sido no alvo. A partida foi a primeira do estádio com gramado sintético.

Canobbio abriu o placar com um bonito gol, mas o Galo respondeu na mesma moeda e Rubens acertou o ângulo de Fábio quando a torcida gritava "time sem vergonha". Aos 39, Junior Santos virou, mas Serna empatou aos 42. Aos 49, Igor Gomes fez o gol do triunfo.

Com o resultado, a equipe do técnico Cuca chegou a 12 pontos e chegou aos G6. A equipe tem um a menos que o próprio Tricolor, que tem 13 no torneio.

Na próxima rodada, o Atlético-MG tem o clássico com o Cruzeiro, no domingo, no Mineirão. No mesmo dia, o Fluminense visita o Juventude, no Alfredo Jaconi.

De volta à casa

O Atlético-MG voltou à casa na tarde de hoje, após cinco meses — o último jogo na Arena MRV tinha sido contra o Athletico-PR, pela última rodada do Brasileiro do ano passado. Neste período, houve a troca para o gramado sintético e outras reformas.

A programação inicial era que a reabertura acontecesse na primeira rodada do Brasileiro, mas um atraso na entrega do material fez com que o planejamento sofresse alterações.

Dudu na Arena MRV

Reforço do Atlético-MG, Dudu marca presença na Arena MRV no duelo com o Fluminense Imagem: Reprodução Premiere

Anunciado pelo Atlético-MG no último dia 6, Dudu marcou presença na Arena MRV. Ele, que estava no Cruzeiro, rival do Galo, assinou contrato até dezembro de 2027.

A contratação aconteceu após saída polêmica do jogador no Cruzeiro. Contratado no começo do ano, Dudu não gostou de ficar no banco em seus últimos jogos pela Raposa e demonstrou insatisfação publicamente. Dono da SAF do clube, Pedro Lourenço agitou ainda mais os bastidores após gesticular dizendo que o jogador deixaria o clube em jogo contra o Vasco.

Como foi o jogo

Atlético-MG e Fluminense adotaram estratégias diferentes no começo da partida. Em casa, o Galo teve mais a posse de bola e presença no campo de ataque, mas encontrou dificuldades nos passes em profundidade e para furar a marcação tricolor no último terço do campo. Assim, apesar de rondar a área do goleiro Fábio, as oportunidades não foram tão claras.

O time carioca, por outro lado, teve problemas para sair do campo de defesa e chegar ao gol defendido por Everson. Arias se tornou a válvula para as saídas em velocidade, mas não havia ligação entre os setores, e a bola pouco chegou à dupla ofensiva formada por Canobbio e Everaldo — o segundo deu a primeira finalização da equipe aos 37 minutos, e mandou por cima.

Após o intervalo, o Fluminense se mostrou um pouco mais à vontade em campo. Logo no começo do segundo tempo, em uma escapa, Canobbio aproveitou falha de Lyanco para abrir o placar.

O gol fez o Atlético-MG logo mudar de cara. Cuca sacou Fausto Vera para a entrada de Bernard. Pouco depois, Junior Santos na vaga de Natanael. Renato, por outro lado, fez trocar de peças, mas não de formação da equipe.

Na reta final, a torcida do Galo começou a protestar com "time sem vergonha", mas Rubens acertou o ângulo e deixou tudo igual. O cenário na Arena MRV foi da cobrança ao apoio. Minutos depois, o time da casa conseguiu a virada.

O Fluminense foi para o "tudo ou nada" e conseguiu o empate. A torcida do Galo, então, se dividiu entre novos protestos e gritos de apoio. Mas, aos 49, Igor Gomes deixou os mineiros na frente de novo.

Lances importantes

Não chegou. Aos 13 minutos do 1º tempo, Scarpa avançou pela direita e cruzou rasteiro para o meio da área. Cuello, porém, não conseguiu alcançar a bola.

Por cima! Aos 38 minutos do 1º tempo, Everaldo recebeu na entrada da área sem marcação, dominou, girou e bateu, mas mandoi por cima do gol.

Quase. Aos 45 minutos do 1º tempo, a bola foi levantada na área do Fluminense e Junior Alonso chegou cabeceando, mas a bola subiu demais.

0 x 1. Aos 11 minutos do 2º tempo, Lyanco falhou ao tentar afastar a bola da área e Canobbio pegou de primeira, mandando no cantinho para abrir o placar.

Passou. Aos 13 minutos do 2º tempo, Fuentes avançou pela esquerda, foi à linha de fundo e cruzou. Everson desviou e evitou que os jogadores que Fluminense que chegavam pudessem tocar para o gol.

1 x 1. Aos 32 minutos do 2 º tempo, Rubens avançou pela esquerda, ajeitou, chutou e acertou o ângulo esquerdo de Fábio.

2 x 1. Aos 39 minutos do 2º tempo, Hulk dominou na grande área e chutou forte. Fábio fez a defesa, mas Júnior Santos aproveitou o rebote e mandou para a rede.

2 x 2. Aos 42 minutos do 2º tempo, Martinelli roubou a bola no campo de ataque e acionou Serna, que recebeu na grande área e tocou por cima de Everson.

Milagre. Aos 47 minutos do 2º tempo, Hulk dominou e cruzou para a pequena área. Rubens desviou e Fábio conseguiu fazer a defesa com o pé.

3 x 2. Aos 49 minutos do 2º tempo, Igor Gomes fez o terceiro do Galo.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 3 x 2 FLUMINENSE

Competição: Campeonato Brasileiro

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Data e hora: 11 de maio de 2025, às 17h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Wagner Reway (SC)

Cartões amarelos: Rubens, Cuello (ATM); Samuel Xavier, Nonato (FLU)

Gols: Canobbio, do Fluminense, aos 11'/2ºT; Rubens, do Atlético-MG, aos 32'/2ºT; Junior Santos, do Atlético-MG, aos 39'/2ºT; Serna, do Fluminense, aos 42'/2ºT; Igor Gomes, do Atlético-MG, aos 49'/2ºT

Atlético-MG: Everson; Natanael (Junior Santos), Lyanco, Junior Alonso e Rubens; Alan Franco, Fausto Vera (Bernard) e Gustavo Scarpa; Cuello, Hulk e Rony (Igor Gomes). Técnico: Cuca

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Gabriel Fuentes; Bernal (Renato Augusto), Martinelli e Nonato (Hércules); Arias, Everaldo (Serna) e Canobbio (Keno). Técnico: Renato Gaúcho