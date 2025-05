Anunciado, Diniz chega ao Vasco nesta segunda-feira

O Vasco anunciou Fernando Diniz como novo técnico, e o treinador vai começar seu trabalho nesta segunda-feira. Também chegam ao Cruzmaltino os auxiliares Ricardo Cobalchini e Evandro Fornari e o preparador físico Wagner Bertelli.

Diniz, desta maneira, terá apenas um treino com o elenco antes da sua estreia. O Vasco terá confronto importante contra o Lanús-ARG, nesta terça-feira, na Argentina, pela Sul-Americana.A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).

Após o treino, a delegação cruzmaltina vai direto para o aeroporto. Os vascaínos precisam de um bom resultado para não se complicarem na competição.

Para piorar, Diniz vai começar seu trabalho com o Vasco na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A equipe volta a campo pela Série A no próximo sábado, contra o Fortaleza, em São Januário.

Segunda passagem

Diniz chega para sua segunda passagem como técnico do time carioca. O comandante treinou a equipe pela primeira vez em 2021. Em seu primeiro trabalhoà frente do Vasco, o treinador somou apenas 12 jogos, com quatro vitórias, três empates e cinco derrotas.

O técnico assume a vaga deixada por Fábio Carille, que não suportou os resultados negativos dentro de campo e foi demitido no final de abril.

Diniz estava sem clube desde janeiro deste ano, quando deixou o Cruzeiro. Em quatro meses de trabalho no clube mineiro, o treinador foi vice-campeão da Sul-Americana e acumulou quatro vitórias, seis empates e sete derrotas em 17 partidas.

Além de Vasco e Cruzeiro, Diniz ainda tem no currículo passagens pela Seleção Brasileira e por times como Fluminense, Santos, São Paulo e Athletico-PR. O principal título de sua carreira foi a Libertadores de 2023, com o Tricolor Carioca.