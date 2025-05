Ankalaev revela oferta para revanche contra Alex Poatan no UFC 317 e dá ultimato ao brasileiro

Ao que tudo indica, o UFC planeja promover a revanche entre Alex Poatan e Magomed Ankalaev na edição de número 317, durante a Semana Internacional da Luta, que está programada para acontecer em junho. Pelo menos foi isso que adiantou o russo, atual campeão meio-pesado (93 kg) da organização.

Em seu perfil oficial no 'X' (veja abaixo ou clique aqui), Ankalaev revelou que tem uma oferta na mesa para enfrentar Poatan no UFC 317, dia 28 de junho, em Las Vegas (EUA). Aparentemente satisfeito com a data escolhida pela entidade presidida por Dana White, o russo deu um ultimato ao ex-campeão e ameaçou colocar seu cinturão em jogo contra outro rival de divisão caso o brasileiro não aceite a proposta.

"Me ofereceram para enfrentar Alex na Semana Internacional da Luta. Se o cara não quiser, vamos seguir em frente. Eu estou pronto para todo mundo. Te desafio", provocou Ankalaev.

Mudança de narrativa?

Desde o início da rivalidade entre eles, Ankalaev é visto como uma espécie de 'patinho feio' pela maior parte dos fãs. O russo, ao que parece, tem tentado mudar esta imagem através da construção de uma narrativa de que Poatan estaria 'fugindo' e dificultando o agendamento da revanche entre eles.

Inicialmente, o russo sugeriu que a segunda luta contra Poatan acontecesse em agosto. Posteriormente, o campeão alegou que o striker paulista não havia aceitado a data e ameaçou abandonar a ideia da revanche e fazer sua primeira defesa de título contra outro adversário. Agora, Ankalaev repete a estratégia e coloca o brasileiro contra a parede - talvez em uma tentativa de mudar a narrativa da rivalidade a seu favor.

I was offered to Fight Alex international fight week if the man don't want it let's move on I'm ready for everyone. I dare you.

- Muhammad big ANK Ankalaev (@AnkalaevM) May 11, 2025

