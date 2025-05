Ancelotti sofre com Barcelona em temporada que Real levou 16 gols do rival

Do UOL, no Rio de Janeiro

O técnico Carlo Ancelotti penou nos confrontos diante do Barcelona e não é por acaso que o casamento dele com o Real Madrid está perto do fim.

Foram quatro jogos, quatro derrotas e 16 gols sofridos.

E mais: o Barcelona provavelmente conquistará três títulos tendo o Real Madrid como vice.

Já aconteceu na Supercopa da Espanha e na Copa do Rei. No Campeonato Espanhol, faltam três rodadas, e a vantagem do Barça ficou em sete pontos com a vitória deste domingo, por 4 a 3.

Os clássicos na temporada

Real Madrid 0 x 4 Barcelona

Real Madrid 2 x 5 Barcelona

Barcelona 3 x 2 Real Madrid

Barcelona 4 x 3 Real Madrid

Mbappé não adianta

Ancelotti não conseguiu organizar defensivamente o time diante do principal rival — em que pese esta tenha sido uma temporada na qual as lesões agravaram as perdas no sistema defensivo.

Neste domingo, o Real Madrid até abriu 2 a 0 com 14 minutos de jogo. Mas o time sofreu quatro gols apenas no primeiro tempo.

Além da genialidade do lado barcelonista, vieram erros técnicos e de posicionamento de uma linha formada por Lucas Vázquez, Tchouaméni, Asencio e Fran Garcia.

A força de Mbappé na frente — o francês fez três gols — não compensou os buracos atrás.

Já tinha acontecido algo similar na final da Copa do Rei, quando o Real Madrid virou para 2 a 1 no segundo tempo e deixou o título escapar.

A virada para 5 a 2 aconteceu na Supercopa da Espanha. Mbappé também tinha feio 1 a 0, mas viu o rival engrenar e atropelar.

No jogo do primeiro turno do Espanhol, aí o Real Madrid não viu nem o cheiro da vitória: levou 4 a 0.

Os jogadores do Real Madrid já foram avisados que Ancelotti não fica para a próxima temporada.

A reorganização do time deve acontecer com Xabi Alonso, favorito para assumir o posto após encerrar a passagem pelo Bayer Leverkusen.

Para Ancelotti, o caminho provável é a seleção brasileira. Mas a confirmação disso depende do timing entre a saída dele do time espanhol e o próximo compromisso da seleção.

A começar pela convocação para os jogos das Eliminatórias. A pré-lista precisa ser enviada à Fifa no domingo. O Campeonato Espanhol acaba dia 25. O Brasil começa a treinar em 2 de junho para os jogos contra Equador e Paraguai.