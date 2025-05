Ancelotti explica saída de Vini Jr. e ausência de Rodrygo contra o Barça

Do UOL, em Barcelona

Dois brasileiros do Real Madrid foram personagens marcantes na derrota por 4 a 3 para o Barcelona, pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol: Vini Jr. por sua presença, e Rodrygo por sua ausência.

Vini deu duas assistências para Mbappé e ficou em campo até ser substituído aos 43 minutos do segundo tempo. O técnico Carlo Ancelotti explicou em entrevista coletiva que o camisa 7 sofreu uma lesão e até tentou seguir em campo, mas não conseguiu.

"Ele teve uma lesão no tornozelo. Pediu para continuar, mas depois viu que não dava e pediu para sair", explicou o treinador italiano, que colocou o jovem Victor Muñoz, do time B, para disputar a reta final do duelo. O atacante, de 21 anos, teve a chance de empatar o jogo nos acréscimos, mas chutou para fora.

A entrada de Muñoz chamou a atenção. Afinal, o Real Madrid tinha Rodrygo à disposição no banco de reservas. O brasileiro já havia visto Arda Güler entrar como titular e Brahim Díaz ser usado na segunda etapa.

Ancelotti explicou que o camisa 11 não estava totalmente recuperado da febre que o afastou do duelo contra o Celta, na rodada anterior.

"Ele teve um processo febril na semana passada, voltou aos treinos, mas não estava em suas melhores condições. Não foi castigo nenhum a ele. Ele não estava 100% e colocá-lo para jogar 5 ou 7 minutos poderia piorar as coisas", afirmou.